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13 Mayıs 2018 13:11

Belediye başkanına duygulandıran Anneler Günü sürprizi

İzmir’in Konak ilçesinin kadın Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın Çankaya Mahallesi’ndeki evinin girişine belediyenin temizlik işçileri tarafından Anneler Günü’nü kutlayan bir afiş asıldı.

Belediye başkanına duygulandıran Anneler Günü sürprizi

13 Mayıs 2018 13:11


Sabah erken saatlerde asılan afişte "Konak Evimiz Sema Pekdaş Annemiz" yazısı dikkat çekti. Sürpriz karşısında oldukça duygulanan Pekdaş, sosyal medyadan mutluluğunu dile getirerek teşekkür etti. Pekdaş, “Ne mutlu bana. Bu sabah çok güzel bir sürprizle güne başladım. Çok değerli mesai arkadaşlarım, evlatlarım Anneler Günü’nde evimin karşısına astıkları bu güzel yazıyla kutlamışlar Anneler Günümü. Ne diyebilirim ki, bir anne için en güzel armağan sevgidir. Sevginin hiç eksilmediği günlerimiz olsun” dedi.




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