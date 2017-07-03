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03 Temmuz 2017 16:04

Belediye binasına giren hırsızlar, kullandıkları aracın bozuk park lambasından yakalandı

İzmir’in Dikili ilçesinde, belediye binasından bir tablet bilgisayar, bir laptop ve evrak çaldığı ileri sürülen 3 şüpheli, hırsızlıkta kullandıkları aracın sağ park lambası bozuk olmasından tespit edilirken, polis ekipleri şüphelileri İstanbul’da yakaladı.

Belediye binasına giren hırsızlar, kullandıkları aracın bozuk park lambasından yakalandı

03 Temmuz 2017 16:04


Geçtiğimiz 30 Haziran Cuma günü akşam saat 21.00 sıralarında, Dikili Belediyesi Mali Hizmet Müdürlüğünün camını levye ile kırarak belediye binasına giren, masa ve dolap içerisinde dakikalarca evrak kurcalayarak belediye binasından bir tablet bilgisayar, bir laptop ve birimlerden aldıkları evrakları çalan kimliği belirsiz şahılar kayıplara karıştı. Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaptıkları araştırmada 2 şüphelinin belediyeye girip hırsılık yaptığını, bir şüphelinin ise araç içerisinde gözcülük yaptığını tespit etti. Ayrıca polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden şüpheli şahısların kullandıkları aracın bozuk sağ park lambasından yola çıkarak şüphelileri aramaya başladı. Bölgedeki ve İzmir-Çanakkale karayolundaki tüm güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler sağ park lambası bozuk olan tüm araçları karşılaştırmalı incelemeye aldı.



İstanbul’da yakalandılar


Yapılan karşılaştırmalı inceleme sonucunda, hırsızlık olayında kullanılan aracın plakasına ve İstanbul’dan kiraladığı bilgisine ulaşan ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlıların çok sayıda suçtan sabıkalı 45 yaşındaki Ü.B ve 35 yaşındaki İ.A’nın olduğunu ve 32 yaşındaki E.H’nin de araç içerisinde gözcülük yaparak suça iştirak yaptığını belirledi. Zanlıların netleşmesinin ardından Avcılar İlçe Asayiş Büro Ekipleri ile irtibata geçen Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstanbul polisine şüphelileri yakalattı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden ikisi sorgularında suçlamaları kabul etmezken biri hırsızlık olayını kabul ederek belediye içerisinden bir tablet bilgisayar, bir laptop ile evrak çaldıklarını ve çaldıkları evrakları hırsızlık olayı sonrasında gittikleri, daha önceden hiç bilmediği bir yere attıklarını itiraf etti. Hırsızlık şüphelisi 3 kişi Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.




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