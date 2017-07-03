Belediye binasından evrak çalan hırsızlar yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 30 Haziran 2017 Cuma günü akşam 20.20 ile 21.45 saatleri arasında Dikili Belediye binası içerisinde meydana gelen ve saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan evrak hırsızlığı olayının zanlılarının izine İstanbul’da ulaşıldı. Dikili Asayiş Büro Amirliğinin yürüttüğü takip ve istihbarat çalışması sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle İstanbul’da gözaltına alınan ve Dikili’ye getirilen ikisi hırsızlığı gerçekleştiren, biri hırsızlık anında araçta bekleyen üç zanlının, Dikili Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.