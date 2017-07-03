Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 10:11

Belediye binasından evrak çalan hırsızlar yakalandı

Geçtiğimiz Cuma günü İzmir Dikili Belediyesi hizmet binası içerisindeki odalardan evrak, 1 laptop ve 1 tablet çalan 3 zanlı İstanbul’da yakalandı.

Belediye binasından evrak çalan hırsızlar yakalandı

03 Temmuz 2017 10:11


Edinilen bilgiye göre, 30 Haziran 2017 Cuma günü akşam 20.20 ile 21.45 saatleri arasında Dikili Belediye binası içerisinde meydana gelen ve saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan evrak hırsızlığı olayının zanlılarının izine İstanbul’da ulaşıldı. Dikili Asayiş Büro Amirliğinin yürüttüğü takip ve istihbarat çalışması sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle İstanbul’da gözaltına alınan ve Dikili’ye getirilen ikisi hırsızlığı gerçekleştiren, biri hırsızlık anında araçta bekleyen üç zanlının, Dikili Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:37
  • Güneş :05:45
  • Öğle :13:27
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!