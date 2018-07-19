Belediye destekliyor, kadınlar üretiyor

Kemalpaşa Belediyesi tarafından 2016 yılında kurulan Kadınlar Kulübü, ilçede bulunan kadınlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler, girişimcilik ve el sanatı kursları, kadın dayanışma programları gibi birçok etkinlik gerçekleştiriyor. Kadınlara yönelik özel çalışmalar yapan kadınlar kulübü, açtığı kurslarla da kadınların emeğini değere dönüştürüyor.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, ilçede yaşayan bütün kadınlara yönelik çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Kendisinin önem verdiği projelerin başında kadınlar kulübünün kurulması ve faaliyet göstermesi olduğunu dile getiren Başkan Uğurlu, "Fiziki projelerimizin dışında gerçekleştirdiğimiz sosyal projelerin başında gelen kadınlar kulübü ve faaliyetleri benim en önem verdiğim projelerden biridir. 2016 yılında kurduğumuz kadınlar kulübü ile ilçemizde yaşayan hanım kardeşlerimize yönelik çok önemli çalışmalar yaptık ve halkımızın takdirini topladık. Belediye olarak hanım kardeşlerimizin mutlu olması hedefiyle projeler yapmaktayız. Özellikle kadınlarımızın istihdama katılması ve ekonomik hayatta yer bulması adına çalışmalar yapıyoruz; ayrıca kadınlarımızın kente bakış açılarını öğrenmek ve sorunların bizzat dinlemek için bütün mahallelerimizde toplantı yaptık” diye konuştu.

"Ev ürünleri satışı yapılan küçük çaplı yerlerimiz var"

Kadınlar kulübü tarafından açılan kurslarla ilgili de bilgi veren Başkan Uğurlu, "Her yıl olduğu gibi bu yılda bir çok kurs açıp kadınlarımızın emeğini değere dönüştürmeyi planlıyoruz. Kamuoyunun da yakından bildiği üzere bizim hem pazar yerimizde hem de sosyal tesislerimizde el sanatları ve ev ürünleri satışı yapılan küçük çaplı yerlerimiz var. Kadınlar Kulübü tarafından açılan aşçılık-pastacılık, dikiş-nakış, halı ve kilim dokuma, resim, ebru, hat ve çini, ahşap boyama gibi birçok alanda kurs açılıyor. açılan bu kurslarda üretilen ürün ve eşyalar, başta pazar yerimiz ve sosyal tesislerimiz olmak üzere hanım kardeşlerimiz tarafından uygun görülen günlerde satışa sunuluyor. böylelikle vaktinin çocuğunu evde geçiren hanım kardeşlerimiz boş zamanlarını hem meslek öğrenerek hem de aile bütçesine katkıda bulunarak geçirmiş oluyorlar" şeklinde konuştu.

Uğurlu, kadınlardan talep gelmesi halinde farklı alanlarda da kurs açabileceklerini ifade ederek, Kemalpaşa’da yaşayan bütün kadınların kadınlar kulübü aracılığı ile sosyal ve kültürel faaliyetlere katılabileceğini sözlerine ekledi.