Belediye spor okullarından olimpiyat rüyasına

olarak 11-17 Ekim tarihleri arasında Arjantin’de düzenlenecek olan 3. Gençlik Olimpiyatlarına katılmaya hak kazandı.

Torbalı Belediyesi Spor Okulları’nda keşfedilip yetiştirilen ve Atletizm Milli takımına kadar yükselme başarısı gösteren Ali Berk Erol’un olimpiyat rüyası gerçek oluyor. Yüksek atlama branşında yarışan Ali Berk, Macaristan’da yapılan U18 Yıldızlar Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 4. olarak 11-17 Ekim tarihleri arasında Arjantin’de düzenlenecek olan 3. Gençlik Olimpiyatlarına katılma başarısı sağladı. Ali Berk Erol, Torbalı’dan ilk kez olimpiyat oyunlarına katılan sporcu olarak da tarihe geçti. Genç sporcu, Macaristan’ın Györ kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalyayı kıl payı kaçırdı. Yarışlarda İngiliz sporcu 2.16’lık derecesi ile birinci, Ukrayna 2.13 ile ikinci, Sırbistan ise 2.10 ile üçündü oldu. Sırbistanlı rakibi ile aynı yüksekliği atlayan Ali Berk Erol, derecesini üçüncü atlayışında elde ettiği için aynı dereceyi ikinci atlayışta yapan Sırp rakibinin gerisinde kaldı. Genç sporcu, buna rağmen Avrupa Şampiyonası’nda yarışan 30 sporcu arasından İlk 4’e girdiği için Arjantin’deki Gençlik Olimpiyatlarına katılma hakkını elde etti.

Antrenörü Gani Kıratlı ile birlikte yarışlara hazırlanan Ali Berk, geçtiğimiz mayıs ayında Fas’ın Marakeş kentinde yapılan Liselerarası Dünya Şampiyonası’nda üçüncülüğe ulaşmıştı.

Torbalı Belediyesi Spor Okulları’ndan yetişen bir sporcunun Avrupa’da yapılan şampiyondan derece ile dönmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Torbalı’mızda yaşayan genç yeteneklerdeki potansiyeli keşfedip onları doğru kanallara aktarıyoruz. Kültür, sanat ve spor okullarımızda binlerce çocuk ve gencimizi yetenekleri doğrultusunda geleceğe hazırlıyoruz. Keşfettiğimiz bu yeteneklerin yurt dışındaki yarışmalardan önemli dereceler ile dönmesi bize mutluluk veriyor. Yüksek atlama branşında çok önemli dereceler elde eden Ali Berk Erol, şimdi de Arjantin’deki olimpiyatlarda yarışacak. Torbalı’dan bir gencimizin sayılı sporcuya nasip olan milli formayı giyip farklı ülkelerdeki yarışmalarda ay yıldızı temsil ediyor olması bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Kendisine 11-17 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan olimpiyat oyunlarında başarılar diliyorum" dedi.