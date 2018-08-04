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04 Ağustos 2018 11:55

Belediyeden tercih bürosu

YKS’ye girerek hayalindeki üniversiteye kavuşmak isteyen öğrenciler tercihlerini yapmaya başlayacakken, Torbalı Belediyesi hayatlarına yön verecek olan bu tercih döneminde öğrencilerin yanında yer aldı.

Belediyeden tercih bürosu

04 Ağustos 2018 11:55

BKM’de kurulan Tercih Bürosu’nda görevli uzmanlar, öğrencilere doğru tercih için yardımcı olacak.


Eğitime yaptığı destek ile adından sıkça söz ettiren Torbalı Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verecek. Belediye Kültür Merkezi (BKM)’de oluşturulacak tercih bürosuna müracaat eden öğrencilere yardımcı olunacak. BKM’deki Tercih Bürosu’na sınav sonucunu ileten tüm gençlere hangi üniversiteye ya da hangi bölüme girebileceklerine ilişkin danışmanlık hizmeti verecek olan Torbalı Belediyesi, bu hizmet ile öğrencilerin doğru tercihleri yapmalarını sağlayacak.



“Bilinçli tercih çok önemli”


Bu hizmet ile sınava giren gençlerin bilinçli tercih yaparak geleceklerine yön vermelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Hayatlarına yön verecek olan öğrencilerimizin, tercihlerini doğru bir şekilde yapabilmesini sağlamak ve onlara değerlendirebilecekleri alternatifleri sunmak için Torbalı Belediyesi olarak Belediye Kültür Merkezi’nde bir büro oluşturduk. Tercih Bürosu’nda görevli uzmanlarımız öğrencilere üniversite tercihlerini yaparken yardımcı olacak. Doğru tercihin önemini bildiğimiz için böyle bir büro kurduk. Tüm üniversite adayı öğrencileri BKM’ye bekliyoruz” dedi.




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