Belediyeye devredilen Ilıca Plajı artık ücretsiz

Dünyaca ünlü Çeşme Ilıca Plajı'nın işletme hakkını 10 yıllığına devralan Çeşme Belediyesi, buradaki şemsiye ve şezlong hizmetlerinin gelecek sezondan itibaren ücretsiz olacağını açıkladı.

Çeşme Belediyesi, Milli Emlak Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler sonucunda Ilıca Plajı'nın işletme hakkını, yıllık 300 bin TL karşılığında 10 yıl süreyle devraldı. Bunun üzerine plajda bulunan işletmelerin tahliye işlemlerine başlandı. Perşembe günü plajın tamamen boşaltılacağı öğrenildi.

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, kumu, temiz ve sığ denizi ile binlerce kişinin tercih ettiği Ilıca Plajı'nda gelecek sezondan itibaren şemsiye ve şezlong hizmetlerinin ücretsiz olacağını belirtti. Dalgıç, Ilıca'nın, Çeşme'nin ve Türkiye'nin önemli plajlarından olduğunu vurgulayarak, "5 yıldır sahillerin tek elden yönetilmesi için 'İlgili yerel idareye devredilmelidir' açıklamasını yapıyorduk. Bu çabalarımız sonuç verdi ve en önemli plajımızı halkımıza kazandırmış olduk. Bizim yapmak istediğimiz, plajımızı kullanan bütün Çeşme halkımızın ve konuklarımızın, kıyı kenar yapısı içindeki hizmetlerden ücretsiz yararlanmasıdır. Girişin ve gölgelik ile şezlongların ücretsiz olacağı örnek plaj oluşturacağız. Plaj, tamamen belediyemizin kontrolü altında olacak. Plajda, belediyemizin görevlendirdiği kişiler olacak. Giriş ve çıkışlar kontrol edilecek. Plaja gelen vatandaşlarımız, sadece, belediyemize ait şirket olan ÇEŞTUR tarafından işletilecek bir büfeden alacakları yiyecek ve içeceklere ücret ödeyecekler" diye konuştu.