BEM öğrencilerinden Başkan Piriştina'ya teşekkür ziyareti

Buca Belediyesi Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi'nin (BEM), üniversiteye hazırlık kurslarına katılarak 2018 YKS sonuçlarına göre Türkiye'nin seçkin üniversitelerine yerleşme hakkı kazanan öğrenciler Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'yı ziyaret edip, desteğinden dolayı teşekkür etti. Gençlerin başarılarından büyük gurur duyduğunu söyleyen Başkan Piriştina, üniversiteli gençleri Tarık Akan ve Işılay Saygın Gençlik Merkezlerinden yararlanmaya çağırdı.

Açıldığı günden bugüne 2 bin 440 öğrencinin eğitimine ücretsiz destek olup, öğrencilerin üniversite hayallerini gerçeğe dönüştüren Buca Belediyesi Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezi başarısıyla göz dolduruyor. Merkez, 2018 YKS sonuçlarına göre 61'i lisans, 31'i ise ön lisans olmak üzere toplam 92 Bucalı öğrenciye eczacılıktan mühendisliğe, öğretmenlikten diş hekimliğine kadar çeşitli branşlarda üniversite kapılarını açtı.

Ailelerin eğitim giderlerine destek olmak amacıyla kurulan Buca Belediyesi Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezinde bir yıl boyunca ücretsiz eğitim alıp 2018 döneminde Türkiye'nin parmakla gösterilen fakültelerine yerleşme hakkı kazanan öğrenciler, kendilerine böylesi bir merkez kazandıran Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'yı makamında ziyaret edip, teşekkür etti.

Öğrencileri “Sizler bizim gururumuzsunuz” sözleriyle karşılayan Başkan Piriştina, eğitim dönemlerinde kullanmaları için çanta ve başucu kitabı olarak Nutuk hediye etti. Öğrencilere yeni eğitim hayatlarında başarılar dileyen Başkan Piriştina, çamaşırhaneden kütüphaneye, spordan sinemaya kadar üniversite gençliği için hazırlanan Tarık Akan ve Işılay Saygın Gençlik Merkezlerinden ücretsiz yararlanmaya çağırdı. Gençlere eğitim süreçlerini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Başkan Piriştina, “Yarış çok büyüdü. Maalesef sadece üniversite bitirmek iş bulmak için yeterli olmuyor. Kendinizi her alanda yetiştirin. İlerde mezun olduğunuzda sizlerle çalışmaktan mutluluk duyarız” dedi.

Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezinde üniversiteye hazırlık eğitimi alarak Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerini kazanan ikiz kardeşler Hacer ve Satı Özkılıç, tüm üniversite adaylarını eğitimi, disiplini ve donanımıyla başarılı bir eğitim sunan merkezden faydalanmaya çağırdı.