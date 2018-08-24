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24 Ağustos 2018 10:34

BEM’de LGS kursları başlıyor

Buca Belediyesi’nin “Eğitime yatırım, geleceğe yatırımdır” ilkesiyle, ailelerin eğitim giderlerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği ve yılda bin öğrenciye ücretsiz eğitim imkanı sunduğu Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezi’nde Liseye Giriş Sınavı (LGS) hazırlık kursları başlıyor.

BEM’de LGS kursları başlıyor

24 Ağustos 2018 10:34

200 öğrencinin faydalanabileceği ücretsiz eğitimler için ön kayıtlar 3-21 Eylül tarihleri arasında yapılacak.


Buca Belediyesi’nin Bucalı öğrencilere ders desteği sağlamak için hizmete açtığı ve ilçede eğitimde fırsat eşitliğinin sembolü olan Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi’nden 8. sınıf öğrencilerine de müjde geldi. 8’inci sınıf öğrencilerinin tüm sayısal ve sözel derslerinde ücretsiz eğitim desteği aldığı Merkez’de LGS sınavına hazırlanan öğrenciler için ücretsiz hazırlık kursları başlıyor.


3- 21 Eylül tarihleri arasında alınacak ön kayıtların ardından 1 Ekim 2018 Pazartesi günü eğitim programına başlanacak. 7’nci sınıf karne ortalamasına göre yapılacak başarı sıralamasına göre belirlenecek 200 öğrenci Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi’nin Liseye Geçiş Sınavı hazırlık kursuna katılmaya hak kazanacak.


Ücretsiz eğitimlere katılarak hayallerine bir adım daha yaklaşmak isteyen öğrencilerin, nüfus cüzdan fotokopisi, öğrenci başarı durum belgesi ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezi’ne kayıtlarını yaptırabileceği bildirildi.




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