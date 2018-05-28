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28 Mayıs 2018 18:33

Benzin kaçağından araç alev aldı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde çalış vaziyetteki araç, benzin kaçağı nedeniyle bir anda alev aldı.

Benzin kaçağından araç alev aldı

28 Mayıs 2018 18:33

Yangın park halindeki iki araca da sıçradı.


Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sularında Hatay Metro çıkışı yakınlarında bir araç iddiaya göre benzin kaçağı nedeniyle çalış vaziyetteyken alev aldı. Sürücü kendini dışarı atmayı başarırken, alevler park halinde bulunan iki araca da sıçradı. Çevre sakinleri yangın tüpüyle olaya müdahale ederken, itfaiyeye de haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.




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