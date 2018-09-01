Bereket Enerji Grubu’nun yeni CEO’su belli oldu

Bereket Enerji Grubu, kamu dışında ilk özel elektrik üretim faaliyetine başlayan ve ilk lisanslı elektrik dağıtımını yapan, 10 bini aşkın istihdam oluşturmuş bir topluluk olarak dikkat çekiyor. Grup bünyesindeki Aydem, Gediz Elektrik Perakende Satış, ADM, GDZ Elektrik Dağıtım şirketleri ile Ege Bölgesinde 5 şehirde 5 milyona yakın tüketiciye elektrik dağıtımı ve milyonlarca müşteriye perakende satış hizmeti sunarken, Bereket Enerji üretim şirketleri ile de Türkiye’deki elektrik ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor.

Türkiye’nin önde gelen entegre enerji şirketlerinden biri olan Bereket Enerji Grubu’nun CEO görevine de, İdris Küpeli atandı. Yeni CEO Küpeli görevine ise Ağustos ayında başladı.

Bereket Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, İdris Küpeli’yi tebrik ederek, "Çalışma arkadaşlarımla beraber büyük bir özveri ve adanmışlık duygusu ile Bereket Enerji Grubu’nu Türkiye’nin önde gelen entegre enerji yapılarından birisi haline getirdik. Yeni CEO’muz grubumuza ve tüm paydaşlarımıza değer oluşturacak, yeni başarılara imza atacağına ve sürdürülebilir karlı büyüme stratejilerimize katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

İdris Küpeli, ABD Florida International University’de Finans ve Uluslararası İşletme çift anadal lisans eğitimi sonrası ABD University of Miami’de aynı bölümler üzerine yüksek lisans programını (M.B.A.) tamamladı. Kariyerine Laurel Oak Financial Services şirketinde başlayan Küpeli, 2005-2009 yılları arasında ABD Morgan Stanley’de direktör pozisyonunda çalıştı ve ardından 2009-2012 yılları arasında ABD Miami’de bulunan NextEra Energy’de Proje Direktörü olarak devam etti. 2012 yılında Türkiye’ye dönen Küpeli, Türkiye ve Azerbaycan’ın bugüne kadar başarı ile yürüttükleri enerji alanındaki en önemli projelerinden biri olan TANAP, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nde, Proje Finansmanı ve Ticaret Direktörü görevini 2014 yılına kadar sürdürdü.

Son olarak dünyanın en köklü petrol ve doğal gaz şirketlerinden biri olan SOCAR Türkiye’nin Chief Investment Officer (CIO)/Yatırımlardan Sorumlu Grup Başkanlığı görevini yürütmekteydi. Evli ve 2 çocuk babası olan Küpeli, ileri seviyede İngilizce, İspanyolca dillerini biliyor.