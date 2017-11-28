Bergama Belediyespor’da Selahattin Dervent dönemi

Lig 1.Grup’ta mücadele eden ve geçtiğimiz hafta Teknik Direktör İskender Eroğlu ile yollarını ayıran Bergama Belediyespor, Selahattin Dervent ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bergama Belediyesi Haluk Elbe Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen basın toplantısına Bergama Belediye Başkanı ve aynı zamanda Bergama Belediyespor Onursal Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama Belediyespor Kulüp Başkanı Süleyman Türkoğlu, kulüp yöneticileri, Bergama Belediyespor Kulübü’nde görev yapan altyapı hocaları, taraftar grubu ‘Çılgınlar’ ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Bergama Belediyespor’un bundan sonraki yol haritasının anlatıldığı basın toplantısında konuşan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, “Bergama Belediyespor ile yeni bir başlangıçtayız. Yeni Teknik Direktörümüz Selahattin Dervent. Belediye Başkanı olarak Süper Amatör Kümede başladığımız yolculuk ile buraya kadar geldik. Güçlü bir geçmişi sahip ve çok önemli bir camia olan Bergama çok önemli sporcular yetişti ve çok önemli teknik direktörler görev yaptı. Amacımız profesyonel futbol takımımızın yanı sıra Futbol Akademi tesislerimiz ile gençlerimizi geleceğe taşımak. Tabi biz futbol dışında da Bergamaspor olarak salon sporlarında da çok önemli başarılara imza atıyoruz. Daha dün Bergamalı 11 yaşında bir çocuğumuz Badminton dalında Türkiye ikincisi oldu. Balkan şampiyonalarında altın, gümüş ve bronz madalya kazanan sporcular yetiştiriyoruz. Basketbol, voleybol, oryantring sporu da Bergama Belediyespor çatısı altında yapılıyor” dedi. Başkan Gönenç; “Bugün itibariyle Bergama Belediyespor’ da yeni bir felsefe ve anlayış değişikliği olacak. Kulüpte her şeyin daha profesyonel bir kulübe yaraşır düzeyde olması için çalışacağız. Futbolcu izleme Sistemini çok daha sağlam bir şekilde oluşturacağız. Uzun dönemler takip edilen ve izlenen hatta birkaç göz tarafından izlenmiş ve takip edilmiş oyuncular transfer döneminde gündemimizde olacak. Futbol Akademi tesislerimizde önemli emek var. Oradaki takımlarımızda görev yapan hocalarımız oyuncu yetiştirmeye çalışıyor. Kısacası altyapımızda ve tesisleşme konusunda yeni atılımlarda bulunacağız” dedi.

Bergama Belediyespor Kulüp Başkanı Süleyman Türkoğlu ise, “Selahattin Dervent hocamız, sportif kariyeri, başarıları ve efendi kişiliği ile kendini Türk Futbol camiasına kanıtlamış biri. Bergamalı. Biz Bergama Belediyespor Kulübü Yönetimi olarak bu dönem takımımızı bir Bergamalı hocaya emanet etmek istedik. Toplantımıza katılan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Teknik Direktör Selahattin Dervent, basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Bir vizyon ortaya koymak istiyorsanız yani siz fotoğrafın çerçevesi ile değil de fotoğrafın kendisini değiştirmek istiyorsanız bu emek, sabır ve zaman gerektiren bir şeydir. Bunun için sizden gerekli desteği sonuna kadar vermenizi istiyorum" diye konuştu.

Teknik Direktör Selahattin Dervent kimdir?

Teknik Direktör Selahattin Dervent’in Bergama ile yolu ilk olarak 1993 yılında Bergama Belediyespor’un altyapısı ile oldu. 1994–1995 ve 1995–1996 efsane Şampiyon Bergamaspor’un teknik kadrosunda yer aldı. Selahattin Dervent, 1997–1998 sezonunda Soma Linyit ile 2. Lig, ardından Turgutluspor’un, Azerbaycan’ın Turan takımı ve son olarak TFF 1. Lig’de mücadele eden Denizlispor takımlarında görev aldı. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunu olan Selahattin Dervent evli ve bir kız çocuk babası.