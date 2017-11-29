Bergama Bereket Ormanı’nda fidanlar toprakla buluştu

Ağaç fidanı dikim törenine Bergama Kaymakamı Osman Nuri Canatan, Bergama Orman İşletme Müdürü Turan Çıgnaklı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Avcı, daire amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törene katılanlar daha önceden hazırlanan bölgeye çam fidanlarının poşetlerini keserek fidanları toprakla buluşturdu.

Tören sonrasında görüşlerini dile getiren Bergama Kaymakamı Osman Nuri Canatan, "Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi’nin önderliğinde tüm Türkiye’de ve İzmir ilinde başlatılan Bereket Ormanları fidan dikimi projesi kapsamında bugün yine yağmurlu ve bereketli bir günde dikim işlemini gerçekleştirdik. Yaklaşık 4 bin 800 adet fıstık çamı dikildi bu alana. Gönül Elçileri ve Bereket Ormanları Projesi’nin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.