Bergama’da, 2 bin 500 yıllık oyun sahnelendi

Türkiye’nin ve dünyanın farklı yerlerinden tiyatroseverlerin buluştuğu İzmir Bergama Uluslararası Tiyatro Festivali, Bergama Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ’Zincire Vurulmuş Antigone’ oyunu ile sahne açtı. Birçok dünyaca eserin sahnelendiği tiyatroda izleyenler festivalin mutlaka devamının gelmesi gerektiğini ve Bergama’nın tanıtımı için böyle şeylere ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Bu yıl 1. düzenlenen Uluslararası Bergama Tiyatro Festivali birbirinden önemli konuklar ve etkinlikler ile final yaptı. Festival dört gün boyunca Bergama’nın tüm otellerindeki tiyatroseverlerin akınına uğradı. Kentin sokaklarında, tarihi mekanlarında çeşitli oyunlar seyirci ile buluştu.

Bergama Kültür Merkezi (BerKM) önünden belediye bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayan festival, kentte adeta bayram havası yaşattı. Cumhuriyet Meydanı’nda Anadolu ve Batı müziklerinin el ele tutuştuğu bir konser veren Anadolu’nun Kayıp Şarkıları, performansı ile göz doldurdu. 13 Mayıs’ta sona eren festivalin ilk gününde çocuklar için Kopenhag’dan The Commedia School’un ’Catastrophe’ performansı, Vicktor Octoblu’nun ’Big Vic Experience’ gösterisi sergilendi.

Neredeyse 2 bin 500 yıl önce yazılmış olan ve eski Yunan’ın üç büyük tragedya yazarından biri olan Sophokles’in başyapıtı, adalet arayışının ve düşünce özgürlüğünün dışavurumunun anlatıldığı ’Zincire Vurulmuş Antigone’ Sinan Küçüköz yönetmenliğinde Bergama Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelendi. Asklepion Antik Tiyatro’da muhteşem bir performans ile göz dolduran oyun, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Bergama’nın tiyatroya gönül vermiş Bergama Kültür Sanat Vakfı oyuncuları Kemal Kırlar yönetmenliğinde ’Karmakarışık’ da izleyiciyi güldürdü. Bir ailenin üç kuşak kadının sürekli değişen ve yükselen bir ev ekseninde birbirlerine söyleyemedikleri ve iç seslerinden oluşan bir dertlenmenin anlatıldığı ve BAM İstanbul tarafından sahnelenen ’Sen İstanbul’dan daha güzelsin’ yine Bergama Arastası’nda izleyiciyle buluşan bir diğer oyun oldu.

Öte yandan, Tarihi Antik Tiyatro’da Fransız Yazar Kafka’nın yüzyılı devirmesine rağmen zaman aşımına uğramayan Dava’sının modern dünyaya uyarlandığı ve oyuncular Mert Fırat, Didem Balçın, Onur Dilber ve Özgün Aydın’ın tiyatro sahnesinde izleyiciyle bütünleştiği ’Joseph K.’ kapalı gişe oynayarak izleyiciye unutulmaz bir sanat şöleni yaşattı. Tarihi Bergama Arastası’nda Mekan Artı’nın ’Yaşamak mı Zor, Çince mi?’ adlı oyun da izleyenlerden büyük beğeni aldı.

Bergama Kültür Merkezi’nde İspanya İç Savaşı’nın başlangıcında öldürülen İspanyol şair ve oyun yazarı Federica Garcia Lorca’nın hayatından ve şiirlerinden kısa kesitlerin anlatıldığı ’Lorca’nın Acıklı Güldürüsü’ ve Tuğsal Moğul’un ’Der Klein Spatz vom Bosborus’, Mısır Tanrıları Tapınağı olarak da adlandırılan ünlü Kilise Kızıl Avlu’da Uluç Esen’in ’Faust Olan Her Şey Buharlaşıyor’ ve Berksav’da Şafak Solda’nın Stand-up gösterisi ’Made in Germany’ adlı performansı dakikalarca ayakta alkışlandı.

İzleyenler ve oyuncular devamını bekliyor

Oyunculardan Özgün Aydın ilk festival olmasına rağmen her şeyin düşünüldüğünü ifade ederek, "2 bin 500 yıllık tarihi bir yerde böyle güzel bir festivalin olması buranın hak ettiği bir durum. Daha iyilerinin daha da gelişerek devam edeceğini düşünüyorum. Seyirci harika idi, dün oynadığımız sahne çok güzeldi. Biz buradan mutlu ayrılıyoruz umarım Bergamalılar da mutludur" dedi.

Oyuncu Ayfer Dönmez de "Çok güzel bir deneyimdi. İlk defa bir meydanda ve gündüz oynadık oyunumuzu ve çok güzel bir izleyici vardı. Herkesi çok net seçebiliyorduk ilk defa gündüz oynadığımız için. Bir yandan zorlukları da vardı bu meydanda oynamanın bir yandan da bizim için yepyeni bir deneyim oldu" diye konuştu.

Oyuncu Neslihan Arol ise festivalden çok büyük keyif aldığını belirterek, Bergama’nın çok güzel, cennet gibi bir yer olduğunu bunu festival sayesinde gördüğünü söyledi. Uluslararası Tiyatro Festivali’ni izlemek için gelen Saliha Özcan da festival için ilçeye geldiğini ancak ilk kez düzenlenen festivalin mutlaka devamının gelmesi gerektiğini ifade etti. Bergama’da esnaflık yapan Hasan Yarımoğlu ise festivalin çok güzel geçtiğini ve Bergama’nın tanıtımı için böyle şeylere ihtiyaç olduğunu söyledi.