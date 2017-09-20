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20 Eylül 2017 13:19

Bergama’da emniyetten servis araçlarına sıkı denetim

İzmir’in Bergama ilçesinde, eğitim ve öğretimin başlaması ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğince servis araçlarını denetledi.

Bergama’da emniyetten servis araçlarına sıkı denetim

20 Eylül 2017 13:19


2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde itibaren kentteki okullar bölgesinde uygulama yaptı. Yapılan kontrollerde, araçların 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu olmak üzere Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği hükümlerine tam olarak uyup uymadıkları kontrol edildi. Bunun yanında, çocukların güvenli seyahatleri açısından ilgili yönetmelikte belirtilen servis araçlarının teknik özelliklerine, servis sürücülerinin yeterli belgelere sahip olup olmadıklarına bakıldı.


Ekipler ayrıca, araçlarda yangın söndürme tüpü, belediyeler tarafından verilen okul servis aracı özel izin belgesi, bakım ve onarım takip formu, okul taşıtı yazısı ve diğer belgelerini kontrol etti.


Emniyet yetkilileri, şoförlere araç içerisinde sigara içilmemesi, öğrencileri indirme bindirme noktalarına dikkat edilmesi ve şehir içinde trafik kurallarına uymaları hususunda uyardı. Kapasitenin üzerinde öğrenci taşınmaması konusuna da dikkati çeken yetkililer, araçlarda belirlenen eksiklerin biran önce giderilmesini isteyerek, kontrollerin sık sık tekrarlanacağını belirtti.




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