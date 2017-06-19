Bergama’da Enduro Şampiyonası nefes kesti

19 farklı engelle donatılan Bergama Ekstrem Yarış Pisti ise enduro severlerin büyük takdirini kazandı.

Bergama ilçesinde, ’Spor, Turizmin Geleceğidir’ sloganıyla yapılan Bergama yarışında, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 67 motosporcu, 8 kategoride mücadele etti. En hızlı sporcuların yer aldığı Süper Enduro GP’de kadınlarda Burcu Tugayoğlu, gençlerde Emre Coşar, hobi kategorisinde Mahmut Soner Yılmaz, ustalarda Mazhar Barış Tok, veteranda Hüseyin Veziroğlu, prestij kategorisinde Sinan Memnun, trialde ise Ergin Ceyhan birinci oldu.

Yarışlar sonunda sporcular kupalarını Bergama Kaymakamı Osman Nuri Canatan, Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, TMF Asbaşkanları Ogün Baysan, Mahmut Nedim Akülke, TMF Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Yıldırım ve TMF Genel Sekreteri Kutbettin Aydın’dan aldı. SüperEnduro GP, Prestij, Usta, Hobi, Genç, Kadın, Veteran ve Trial sınıflarında ilk üç sırayı alan sporculara 1000 TL, 800 TL, 600 TL ve 400 TL’lik para ödülü Bergama Belediye Başkanlığı tarafından takdim edildi.

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın ilkini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu son olmayacak. Her yıl Bergama’da motosiklet camiasının önemli yarışçılarıyla beraber olacağız. Bu işin burada olmasında Bergama Motosiklet Derneği’nin büyük payı var. Kendilerine ve pistin hazırlanmasında emeği geçen Bergama Belediyesi çalışanları ile Türkiye Motosiklet Federasyonuna teşekkür ediyorum” dedi.