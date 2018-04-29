Bergama’da Hasankeyf için basın açıklaması yapıldı

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) ile Bergama Çevre Platformu tarafından Bergama Kültür Merkezi BerKM’de Hasankeyf için basın açıklaması düzenlendi. Türk Tıp Tarih Kurumu, Veli-Der, Eğitim-Sen ve Bergamalı bisikletçilerin de destek verdiği basın açıklamasına Allianoi Kazı Heyeti Başkanı ve Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Yaraş, Türk Tıp Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gülten Dinç, Bergama Çevre Platformu Başkanı Erol Engel, Paşaköy Muhtarı Hasan Çelik ile vatandaşlar katıldı.

Grup adına açıklamayı yapan EGEÇEP Yürütme Kurulu Üyesi gazeteci-yazar Özer Akdemir, “Bugün çok sayıda ülkede Sur ve Hasankeyf antik kentleri üzerinde devam eden yıkım ve taşınmanın durdurulması için eş zamanlı olarak bir dizi eylem ve etkinlik yapılıyor. 28 Nisan Sur ve Hasankeyf için ’Küresel Eylem Günü’ ilan edildi. Bizler de antik Anadolu’nun en önemli kentleri arasında yer alan Bergama’da, Hasankeyf’in ve Sur’un sesinin duyurulması için bir araya geldik. Onlarca bilim insanının, arkeoloğun, yöre halkının çabası sonrası ortaya çıkarılan bin 800 yıllık Allianoi Antik Kenti’nin ömrü 50 yıllık bir baraja kurban verildiği bu topraklarda ’Sur yok olmasın, Hasankeyf sular altında bırakılmasın’ diyoruz. Bu kentlerin yıkımının, taşınmasının ve satışının durdurulması için herkesi sorumluluk almaya ve bu kentleri sahiplenmeye davet ediyoruz. Bu sessizlik artık bir son bulmalıdır, Sur ve Hasankeyf yalnız bırakılmamalıdır” dedi.

Türk Tıp Tarih Kurumu Başkanı Dinç ise, “Biz Türk Tıp Tarih Kurumunun 80. yılı kutlama toplantısı için Bergama’da bulunuyoruz. 2 bin 500 yıllık bir tıp tarihi mirasını da görmeye geldik. Çok isterdik ki Allianoi’yi de görelim. Maalesef Allianoi sular altında. Tarihsel, kültürel ve çevresel tüm değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Umarım bu sesimiz duyulur” dedi.