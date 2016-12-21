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21 Aralık 2016 18:03

Bergama’da iki evde çıkan yangın paniğe yol açtı

Bergama’da iki evde çıkan yangın paniğe yol açtı

21 Aralık 2016 18:03

İzmir’in Bergama ilçesinde, tarihi Akropol eteklerindeki iki evde çıkan yangın paniğe neden oldu. İki evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev sahipleri sinir krizleri geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Bergama ilçesi Talatpaşa Mahallesindeki tarihi Akropol Ören Yeri’nin hemen altındaki evlerde yangın çıktı. Kömür sobasından çıktığı anlaşılan yangın bir anda tüm evi sardı. Anne ve oğlunun yangın sırasında evde bulunurken, hemen olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Aileyse, hemen kendini dışarıya atarak canını zor kurtardı. Alevler ve dumanlar ise metrelerce uzaklıktan bile görüldü.

Soğuk havada evsiz kaldılar
Olay yerine gelen itfaiye, hemen yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda can kaybı olmaması sevindirdi. Öte yandan, Yangında evi tamamen kül olan Müjgan Boz, soğuk havada evsiz kaldıklarını ve maddi hasara uğradıklarını söyledi. Annesinin evine sığınan Boz, yetkililerden yardım eli uzatmalarını istedi.

1 saat sonra aynı mahallede ikinci yangın
Bu olaydan sonra bir başka yangında, aynı mahalle ve sokakta yer alan Hasan Hüseyin Uslu’nun evinde çıktı. Bu evdeki yangında kısa sürede kontrol altına alınırken, aile sinir krizleri geçirdi. Saime Uslu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bergama Faruk İlker Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yangınlarda, her iki evde de büyük maddi hasar oluştu.

Kömür sobası kullananlara uyarı
İzmir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Bergama Grubu Çavuşu Yüksel Kahraman ise yangınların kömür sobalarından kaynaklandığını belirtti. Kahraman, "Öğle saatlerinde meydana gelen ve anında ekiplerimizin müdahale ettiği yangının çıkış sebebi kömür sobasından kaynaklanmıştır. Özellikle kömür sobası kullanan vatandaşlarımızın çok dikkatli olmalarını istiyoruz. Bugün meydana gelen ikinci yangının ise çıkış sebebi yapacağımız detaylı çalışma sonrası ortaya çıkacak. Çünkü ikinci, yangın ekiplerimizin ilk yangını söndürüp soğutma çalışmalarını tamamladıktan yaklaşık 1 saat sonra çıktı" dedi.



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