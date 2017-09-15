Bergama’da kurtuluş türküleri yankılandı

yılında Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ali Altay seslendirdiği türküler ile Bergamalılara coşku dolu bir gece yaşattı.

Bergama Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen konserde Ege yöresinin en güzel türkülerini ve zeybeklerini seslendiren usta yorumcu, Cem Karaca, Erkin Koray, Edip Akbayram, Neşet Ertaş gibi Türk pop ve halk müziğinin sevilen isimlerinden seslendirdiği eserlerle dinleyenlerden büyük alkış aldı. Ayrıca Ali Altay, kendi bestesi olan bir marşı da ilk kez dinleyicilerle paylaştı. Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’in de izlediği konserde Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran kalabalık birbirinden güzel türkülere hep bir ağızdan eşlik etti. Coşku dolu konser usta sanatçının İzmir Marşı’nı tüm tribünlerle birlikte seslendirmesiyle sonlandı.

Konserin sonunda Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, usta yorumcuya teşekkür plaketi takdim etti. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelesinin tüm kahramanlarını saygıyla andıklarını belirten Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, “Bundan tam 95 yıl önce bu ülkenin ilk ve tek Başkomutanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle başlayan milli mücadele ile bu ülke kurtuldu. Kurtuluştan kuruluşa canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Hayatta olan gazilerimize sağlık ve uzun ömürler diliyoruz. Ve bir kez daha Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler onun yolundan ve ona olan bağlılığımızdan hiç ayrılmayacağız. Nice 19 Mayıslar, 29 Ekimler ve 14 Eylüllerde bu meydanlarda olacağız. Birileri istediği için değil, kendi içimizden geldiği için burada olacağız ve biz birlikte oldukça inancımız ve gücümüz artacak. 14 Eylül Bergamamızın kurtuluşu hepimiz için kutlu olsun” diye konuştu.