Bergama’da ’Ne Yerde Ne Gökte’ fotoğraf sergisi

Bergama Kültür Merkezi BerKM’de gerçekleştirilen sergi açılışına Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Federal Almanya Cumhuriyeti İzmir Başkonsolos vekili Elke Grabarec, Bergama Kazı Başkanı Prof.Dr. Felix Pirson, Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi’nden sergi organizatörü Arkeolog Dr. Ulrich Mania, Bergama Kültür Sanat Vakfı (BERKSAV) Başkanı Muammer Esen, CHP İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, 1966-2000 yılları arası Pergamon Fotoğrafçısı Elisabeth Steiner ve vatandaşlar katıldılar.

"Bergama’nın geçmişi için çok önemli bir arşiv"

Sergi açılışında konuşan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç; “Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün yaptığı çalışmaların Bergamalılar ile buluşması çok anlamlı ve önemli. Bergama’nın tarihsel geçmişi açısından çok önemli bir arşiv. Sadece ören yerlerinden değil, kentin o dönemki sosyal yaşamı ve mimari yapılarından fotoğraflar var. Bu serginin açılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Federal Almanya Cumhuriyeti İzmir Başkonsolos vekili Elke Grabarec ise konuşmasında; “Serginin amacı Bergama halkının günlük hayat içerisinde geçmişin izleriyle iç içe yaşamını sergilemek. Ve bu şekilde yüzyıllar içerisinde bu tarihi mirasın spesifik bilincinin oluşmasını göstermektir” dedi. Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi’nden sergi organizatörü Arkeolog Dr. Ulrich Mania ise konuşmasında Bergama’nın çok katmanlı kültürel yapısına değinerek serginin açılmasına destek veren Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ve BERKSAV Başkanı Muammer Esen’e teşekkür etti.

Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi Fotoğraf Arşivi’nden seçilen ve Bergamalıları geçmişin izinden bugüne çağıran sergi Mayıs sonuna kadar görülebilir.