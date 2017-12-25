Bergama’da topraksız tarım ve ev pansiyonculuğu dönemi

Bergama Belediyesi Haluk Elbe Toplantı Salonu’nda düzenlenen törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kahyaoğlu, Belediye bürokratları ve kursiyerlerin yakınları katıldı.

"Ortak çalışmalarımız devam edecek"

Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nde belirli dönemlerde meslek edindirme kursları düzenlediklerini belirten Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde bu kursların devamının geleceğini ifade etti. Başkan Gönenç, “Kursa katılan arkadaşlarımıza aldıkları eğitimler umarım ki faydalı olur ve onlara yeni bir yol açar. Turizm konusunda ve ev pansiyonculuğu konusunda ciddi bir potansiyele sahip bir kentte yaşıyoruz. Özellikle Kale Mahallesi’ndeki evlerimiz ev pansiyonculuğu için bizleri bekliyor. Ne yazık ki son dönemde turizmde yaşanan sıkıntılar Bergama’ya da yansıdı ve 430 binlerden 270 binlere kadar ziyaretçi sayılarında bir düşüş yaşandı. Fakat bu bir süreç ve bu şekilde devam etmeyeceğini düşünüyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa çalışmalarımız ilerleyen dönemde de devam edecek” dedi.

Sırada Kozak Yaylası var

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Fabrikası’nın işsizlikle ilgili çare arayan bir kurum olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, “Bu kapsamda hem kırsalda hem de merkezde meslek edindirme kursları açıyoruz. Bergama çok önemli turizm merkezlerimizden birisi. Bergama Belediyesi ile birlikte yine önümüzdeki dönemde Kozak Yaylası’nda bir ev pansiyonculuğu ve topraksız tarım eğitimimiz olacak. Tüm kursiyerlerimize hayırlı olsun inşallah herkes kendi işini kurar ve bizler de ziyaret ederiz” diye konuştu.

Ev pansiyonculuğu

İzmir’in ilk UNESCO Dünya Mirası Kenti ve turizmin önemli merkezlerinden biri olan Bergama’da Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nde açılan Ev Pansiyonculuğu Kursu ile ilçede turizmin geliştirilmesi ve vatandaşlara ekonomik kazanç imkanı sağlanması amaçlandı. Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nde verilen kursta kursu başarıyla tamamlayan 17 kursiyer ev pansiyonculuğu konusunda bilgi ve deneyim sahibi oldu.

Topraksız tarımla kendi işinin patronu ol

İzmir Büyükşehir Belediyesinin “Türkiye’de belediyeler tarafından verilen ilk ve tek topraksız tarım kursu” olma özelliğiyle kısa sürede büyük ilgi gören ücretsiz Topraksız Tarım Kursu ile kursiyerler aldıkları eğitimler sonucu kendi işlerini açacak ve ürünlerini pazarlayabilecekler. Bergama Belediyesi Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezi’nde engellilere yönelik verilen kursta ise engelli vatandaşlar topraksız tarımla hem öğrendiler hem de becerilerini geliştirdiler. Kurs bittikten sonra da kursiyerleri yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile birlikte danışmanlık desteği vermeye devam edecek.