Bergama’da uluslararası engelsiz coşku

350 kişinin katıldığı eşleştirme töreninde, 15 yeni arkadaşlık kuruldu.

48 ülkede 28 yıldır faaliyetlerini 1 milyonun üzerinde gönüllü ile sürdüren ve zihinsel engelli bireylerle gönüllülerin arkadaşlık kurmalarını sağlayan Best Buddies sosyal sorumluluk projesi, Türkiye’de İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’dan sonra Ege Bölgesinde ilk olarak Bergama’da hayata geçti.

Bergama 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden projeye gönüllü olan 140 öğrencinin katıldığı etkinlikte, 15 gönüllü öğrenci ile engelli “buddy”ler arasında arkadaşlık köprüsü kuracak ilk adımı attı. Bir öğretim yılı sürecek olan sosyal entegrasyon projesi süresince buddyler; ayda 2 kez yüz yüze, haftada 1 kez sosyal medyadan iletişim kuracak ve okul projesi kapsamında yılda 4 etkinliğe bir arada katılacak. Haziran ayında ise eşleşen ve eşleşmeyen tüm gönüllüler, uluslararası sertifikalarını alarak çalışmadaki aktif sorumluluklarını tamamlayacak.