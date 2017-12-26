Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 17:16

Bergama’da uluslararası engelsiz coşku

Best Buddies, zihinsel engelliler ile gönüllülerin arkadaşlık projesi, Ege Bölgesinde ilk kez Bergama’da başladı.

Bergama’da uluslararası engelsiz coşku

26 Aralık 2017 17:16

350 kişinin katıldığı eşleştirme töreninde, 15 yeni arkadaşlık kuruldu.


48 ülkede 28 yıldır faaliyetlerini 1 milyonun üzerinde gönüllü ile sürdüren ve zihinsel engelli bireylerle gönüllülerin arkadaşlık kurmalarını sağlayan Best Buddies sosyal sorumluluk projesi, Türkiye’de İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’dan sonra Ege Bölgesinde ilk olarak Bergama’da hayata geçti.


Bergama 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden projeye gönüllü olan 140 öğrencinin katıldığı etkinlikte, 15 gönüllü öğrenci ile engelli “buddy”ler arasında arkadaşlık köprüsü kuracak ilk adımı attı. Bir öğretim yılı sürecek olan sosyal entegrasyon projesi süresince buddyler; ayda 2 kez yüz yüze, haftada 1 kez sosyal medyadan iletişim kuracak ve okul projesi kapsamında yılda 4 etkinliğe bir arada katılacak. Haziran ayında ise eşleşen ve eşleşmeyen tüm gönüllüler, uluslararası sertifikalarını alarak çalışmadaki aktif sorumluluklarını tamamlayacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
15
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç