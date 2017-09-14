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14 Eylül 2017 16:06

Bergama’nın kurtuluş coşkusu

12 Haziran 1919’da Yunan ordusu tarafından işgal edilen ve Bergama’nın yiğit efeleri ve kahraman Türk ordusunun üstün mücadelesi ile 14 Eylül 1922’de özgürlüğünü kazanan Bergama’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95.

Bergama’nın kurtuluş coşkusu

14 Eylül 2017 16:06

yılı düzenlenen törenlerle kutlandı.


Bergama Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlama törenleri Bergama Cumhuriyet Meydanı’nda okunan şiirler, birbirinden güzel zeybek ve kılıç kalkan ekibi gösterileri ile devam etti. Törenlere Bergama Kaymakamı Osman Nuri Canatan, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Garnizon Komutanı Tank Albay Murat Sağlık, Bergama Cumhuriyet Başsavcısı Cem Ali Çiftçi, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, belediye meclis üyeleri ve Bergamalılar katıldı.


Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın tüm mazlum milletler için örnek teşkil ettiğini ve bir ulusun kaderinin nasıl değiştiğinin en iyi göstergesi olduğunu ifade eden Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, “Tam 95 yıl önce buradaki efeler, zeybekler ve kahraman Bergamalılar buranın kurtuluşu için en büyük adımı attı. Türk ulusu olarak çok şanslıyız, çok onurluyuz ve gururluyuz. Eylül ayı Ege’de tüm kurutuluşların yaşandığı ay. Fakat Bergama için iki anlamı var. Hem Bergama’nın bu işgali kıran ilk kent olması hem de kurtuluşta yerel kuvvetlerin, efelerin, Kozak’tan gelenlerin desteğiyle yerel mücadelede örnek teşkil etmesi. Bu memleket kahramanlık destanları ile kurtuldu. Önce düşman işgaline son verdik ve sonrasında da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu. Bugün buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum” diye konuştu.




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