Beş yıllık bebek hasretleri sona erdi

Beş yıldır bebek hasreti çeken Uğurlu çifti 2017’de mutlu haberi aldı. Gülsema ve Doğan Uğurlu çiftine ayrı ayrı verilen tedavilerin ardından ailenin bebek hasreti sona erdi. Doğan Uğurlu, "Beş yıldır doktorlar hep rahatsızlığı bende buldu. Meğer eşimin tedavi görmesi gerekiyormuş. Şimdi ikimizde çok mutluyuz" dedi.

Beş yıl önce evlenen Uğurlu çifti, bebeklerini kucaklarına almak için hastane hastane gezdi. İlk olarak sorunun baba adayında olduğu düşünüldü. Yapılan tetkiklerde baba adayının ’testislerdeki kanı boşaltan toplardamarların çeşitli nedenlerle genişleyerek varisleşmesi’ olarak tanımlanan ’varikosel hastalığına’ yakalandığı tespit edildi. Gebeliğin oluşmasındaki engellerden biri olarak bilinen bu hastalıktan kurtulmak için baba adayı 2014 yılı Haziran ayında ameliyat oldu ancak çiftin tüm denemelerine rağmen hamilelik gerçekleşmedi.



Hamile olduğunu öğrendi

Bebek hayalinden vazgeçmeyen ev hanımı Gülsema Uğurlu (27), bir kez de Özel Medifema Hastanesinde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ali İrfan Güzel’e muayene oldu. Dr. Güzel, kadınlarda gebe kalmanın önündeki bazı engelleri aşmada kullanılan laporoskopi ve histeroskopi tedavi yöntemini uyguladı. Uğurlu, bu tedavinin ardından bir kaç ay sonra gebe kaldığını öğrendi. Büyük bir sevinç yaşayan anne adayı, "Bebeğimize kavuşacağımız günü iple çekiyoruz. Bugüne kadar tedavi için birçok merkez ve kuruma gittik. İrfan hocamdan Allah razı olsun" diye konuştu.



10 gün sonra bebeğini kucaklarına alacaklar

Çiftin beş yıldır hamilelik süreci kapsamında tedaviler gördüklerini ancak bir fayda sağlanamadığının altını çizen Dr. Güzel, "Anne adayının son çekildiği tüp filminde tüplerde tıkanıklık gördük. Laparoskopi ve histeroskopi işlemi yaptık. Histereskopi işlemi ile rahim içinin gebelik için uygun olup olmadığına bakıyoruz. Laparoskopi işleminde rahim ve yumurtalıklarda bir bozukluk olmadığını, tüpler tıkalı olup olmadığına bakıyoruz. Tüpler tıkalıysa açma işlemi yapıyoruz. Anne adayı 5 yıllık kısırlığın ardından hamile kaldı. Bir hafta 10 güne kadar bebeğini kucağına alacak" ifadelerini kullandı.