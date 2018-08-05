Beslediği köpekler hayatını kurtardı

İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Germiyan köyündeki sitede tatilini geçiren 74 yaşındaki emekli iş adamı Yalvaç Aysu, serinlemek için sitenin plajında denize girdi. Vertigo hastası olan Aysu, birkaç dakika sonra suyun içerisinde baygınlık geçirdi. Su yutan ve denizin üzerinde hareketsiz yatan Aysu’yu etraftaki yazlıkçılar uzun süre fark etmezken, site sakini Aysu’nun her gün beslediği iki köpek kendilerine yırtarcasına havlayıp denizin içerisine kadar girdi. Genellikle sakin tavırlı olan köpeklerin havladığını gören plajdaki vatandaşlar hemen denize koştu. Vatandaşlar, denizin üzerinde yüzüstü yatan Aysu’yu kıyıya çıkarttı. O sırada plajda bulunan bir doktor ise ilk müdahaleyi gerçekleştirip, yaşlı adamın akciğerlerindeki suyu boşaltmaya çalıştı. Çağrılan ambulansla Çeşme Devlet Hastanesine götürülen ve bilinci kapalı olan Aysu, buradan Çiğli’deki özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Aysu, iki gün sonra gözlerini açtı.

İzmir Özel Can Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Hakan Çorap, hastaya ilk acil müdahalenin Çeşme’de gerçekleştirildiğini belirterek, “Hastaya yaklaşık 15 dakika kalbinin yeniden çalışması için müdahale edildi. Kalbi atmaya başlayınca ambulansla hastanemize getirildi. Mekanik ventilantasyon desteğiyle yoğun bakım koşullarında hastamızı takip ettik. Bilinci kapalı olarak getirilmişti. Tedavinin ardından bilinci açıldı. Akciğerlerine giren tuzlu suyun çoğu vücudundan aspre edilerek toparlandı. Birkaç dakika su yuttuğunu düşünüyoruz. Tahminen beş dakika sonra denizden çıkarılmış” diye konuştu.

"İmdat diye bağırdım ama kimse yardıma gelmedi"

Denize balıklama atladığını anlatan Yalvaç Aysu, “Biraz yüzdükten sonra çıkmak istediğimde su seviyesinin boyumu aşmak üzere olduğunu fark ettim. ’İmdat’ diye bağırdım, çevrede insanlar vardı ama kimse yardıma gelmedi. Gerisini hatırlamıyorum. Anlatılana göre iki köpek deniz kenarında suyun altında beni görüp, yanıma gelip havlamaya başlamışlar. Havlama sesleri site yöneticisinin dikkatini çekmiş. Deniz kenarına geldiklerinde beni görmüşler. Çok şanslıyım. Doktorların özverili desteğiyle hayata tutundum. Hayata dönüşüm o güzelim köpeklere de bağlı. Onlar havlamasaydı kimse farkıma varmayacaktı” dedi. Aysu, sitelerinde üç kedi beslediklerini de sözlerine ekledi.

"Köpekler denize doğru koşmuş"

Site çalışanı Serdar Özel ise o günü şöyle anlattı:

“Ben olay günü sahildeydim. Şezlong görevlisi olan bir arkadaşım ‘Boğulan bir kişi var’ diye seslendi. Gittiğimde sudan çıkartılan bir bey vardı. Yalvaç Bey’in yüzü morarmıştı. Köpekler onu görünce yukarıdan denize doğru koşmuş. Köpekler suya girip havlamaya devam etmişler. Köpeklerin sesini duyan site sakinleri boğulma tehlikesi olduğunu fark etmişler.”