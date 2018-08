Kurban Bayramı’nda et tüketiminin arttığını söyleyen Egepol Hastanesi Beslenme Uzmanı Gözde Artan, etin haşlama, ızgara veya fırında pişirilmesinin daha sağlıklı olduğunu söyledi. Artan, et yemeği ile birlikte bol yeşillikli salatalar ile öğünün lif oranını artırarak, daha sağlıklı hale getirilebileceğini de belirtti. Artan, "Her iki ana öğünde de et tüketmek yerine bir ana öğünde sebze diğer bir ana öğünde et tüketimi daha doğru olacaktır. Ana öğünler arasında meyve tüketmek hem iştah kontrolü sağlamada hem de günlük lif alımınızı arttırmada faydalı olacaktır. Bir diğer önemli konu da su tüketimlerini azaltmamaktır. Gün içinde en az 2 -2,5 litre su tüketimi vücudunuzun susuz kalmasını önleyecektir" dedi.

Beslenme Uzmanı Artan, özellikle hipertansiyon, kalp-damar hastalığı, hiper lipidemi gibi kronik hastalıklara sahip bireylerin, doymuş yağlar açısından zengin olan kırmızı etin tüketiminde dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çekti.

Artan, "Doymuş yağ asitleri kalp-damar hastalıklarının gelişmesinde bir risk etmenidir bu yüzden etlerin yağlı kısımlarından ayrılarak yağ miktarı azaltılmalıdır. Pişirirken ilave yağ eklenmemeli kendi yağı ile pişirilmelidir. Kızartma, yağda kavurma gibi yöntemler yerine haşlama, ızgara veya fırınlama yöntemi tercih edilmelidir. Havaların sıcak olması etin saklanma koşullarını daha fazla etkilemektedir. Kesilen etlerin sıcak bir ortamda veya açık alanda uzun süre tutulmaması gerekmektedir. Et kesildikten sonra, önce güneş görmeyen serin bir ortamda 7-15 derecede 2-3 saatlik bir süre bekletilmelidir. Daha sonra 4 derecede de 24 saat bekletilmelidir. Etler derin dondurucuda 4-6 ay süreyle -18 derecede korunabilir. Etler, dışarıda değil buzdolabının alt kısmında çözdürülmelidir ve çözdürülmüş etler mutlaka kullanılmalıdır. Çözdürülmüş etin tamamı veya bir kısmı tekrar dondurulmamalıdır" diye konuştu.