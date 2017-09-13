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13 Eylül 2017 12:06

Besteler Tanju Okan için yarıştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Kaymakamlığı, Urla Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü ve Orkestra Şefliği Ana Bilim Dalı işbirliği ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun medya sponsorluğunda düzenlenen 2.

Besteler Tanju Okan için yarıştı

13 Eylül 2017 12:06

Tanju Okan Pop Müzik Beste Yarışması’nın final gecesi Urla Hakan Çeken Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Yarışmanın birinciliğini “Hoşça Kal” isimli beste ile Selen Bağcı kazandı.


Sunuculuğu ünlü sanatçı Engin Hepileri’nin yaptığı geceye Kaymakam Vekili ve Seferihisar Kaymakamı İlhan Abay, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman, Eski Kültür Bakanı Prof. Dr. Suat Çağlayan, Eski Devlet Bakanı ve Urla Belediyesi Meclis Üyesi Yılmaz Karakoyunlu, 22. Dönem Milletvekili Türkan Miçooğulları, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay Çelik, CHP Urla İlçe Başkanı A. Bahri Yalaz, Meclis Üyeleri ve Urlalılar katıldı.


45 eserin katıldığı ve 10 yarışmacının finale kaldığı eserler orkestra şefi Zafer Çebi eşliğinde seslendirildi. Sanatçı Neco ve Ege tarafından da Tanju Okan’ın şarkıları seslendirildi. Yarışmanın jüri Başkanlığı’nı Neco, Üyeliklerini ise Ege, Tuluhan Tekelioğlu, Berrin Savacı, Prof. Dr. Ümit İşgörür ve Doç. Dr. Güner Canbey yaptı. Tanju Okan Pop Müzik Beste Yarışmasının birinciliğini “Hoşça Kal” isimli beste ile Selen Bağcı kazandı. Jüri değerlendirmesi sırasında ise geçtiğimiz yıl 1. Tanju Okan Pop Müzik Beste Yarışması’nın birincisi Doğan Kosmançalı ve solisti Buket Bengisu Kosmançalı gecede sahne alarak Urlalılara şarkılar seslendirdiler.



"Tanju Okan bizim değerimizdir"


Yarışmanın sonunda konuşan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar; “Bu bir hayaldi. Sayın Kaymakamımızla birlikte bir yıl önce başladı bu hayalimiz. Bize destek veren herkese çok teşekkür ederim. Bu akşam “ Zamanında Bir Tanju Okan Vardı” diyebildiysek ne mutlu bize. Tanju Okan bizim değerimizdir. Türkiye’nin bir değeridir. Kendiside bir Urla aşığıydı. Urla’da yaşadığı için, bizim sokaklarımızda gezdiği için bizler çok şanslıyız. Büyük ustamızı bir kez daha minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman da Bizde böylesi güzel bir organizasyona destek verdiğimiz için çok mutluyuz. Bundan sonrada elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz. Bütün yarışmacılarımızı da tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.


Kaymakam Vekili ve Seferihisar Kaymakamı İlhan Abay, bu tür yarışmaların geleceğe bir ilham olacağını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.


Ünlü sanatçı Neco ise “Cidden çok önemli bir yarışma. En önemlisi yarışmanın önünde Tanju Okan’ın ismi var. Böylesi güzel bir yarışmaya ön ayak oldukları için Urla Belediye Başkanı Sayın Sibel Uyar’a teşekkür ederim” dedi.




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