BETEM Balçova'da ilk mezunlarını verdi

İzmir'in Balçova ilçesinde, engelli gençlerin teknoloji ve bilişim alanındaki iş sahalarında kendilerine fırsat oluşturması için açılan Balçova Belediyesi Engelsiz Teknoloji Eğitim Merkezi (BETEM) ilk mezunlarını verdi.

Balçova Belediyesi'nin ilçede hizmete açtığı Engelli Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde kurulan Balçova Belediyesi Engelsiz Teknoloji Eğitim Merkezi (BETEM)'nin ilk mezunları sertifikalarını aldı. Engelli gençlerin teknoloji ve bilişim dünyası ile ilgili iş sahalarında kendilerine fırsat oluşturabilmelerini amaçlayan kurs programına lise ve üniversite mezunu 11 genç katıldı. BETEM'de 9 ay boyunca yazılım ve veritabanı, grafik-tasarım, web tasarımı, 3D modelleme uzmanlığı ve teknik ingilizce dersleri alan gençler, ilk olarak Balçova Belediyesi Down Kafe'de çalışan arkadaşları için dijital adisyon programı yaptı ve şimdi daha faklı yazılımlar içinde çalışmaya başladı.

Sertifika töreninde konuşan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, "Biz engelli insanların yılda bir hafta hatırlanmasına karşı çıkarak çalışmaya başladık. İlçemizde engelli diye adlandırılan her vatandaşımızı biliyoruz. Bununla ilgili interaktif bir harita yaptık. Nerede oturduklarını, sorunlarını tek tek biliyor ve Onlar için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Onlar da fırsat verildiğinde hatırlanmaya ihtiyaçlarının olmadığını çok güzel örnekler ile gösteriyorlar. Bu nedenle bizlerden farklı olan gençlerimize değişik iş alanları açıyoruz, değişik aktiviteler düzenliyoruz. Daha önce Down Sendromlu kardeşlerimiz için Engelsiz Şekerleme Projesi başlattık. Burada nikah şekerleri yapıp sattılar. Daha sonra yine bu çatı altında Engelsiz Cafemizi açtık. Yine gençlerimiz çalışarak para kazanıyorlar. Şimdi de BETEM'de geleceğin teknoloji uzmanları yetişiyor" diye konuştu.