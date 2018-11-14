Beydağ'lı bir kadının Kocaoğlu'na söylediği sözler alkış aldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun Beydağ ziyareti renkli görüntülere sahne olurken, bir kadının söylediği, "Ya bu işlere hiç girmeyecektin, bize kendini hiç göstermeyecektin, ya da bizi bırakmayacaktın" sözleri büyük alkış aldı. Belediye başkanlığının bir meslek olmadığını söyleyen Başkan Kocaoğlu, "Merak etmeyin, bizden daha iyisi gelsin diye çabalıyoruz. Analar ne evlatlar doğuruyor. Gelir bir baba yiğit, yapar" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 1 Ekim'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmayacağını açıklamasının ardından başlattığı ilçe ziyaretlerine Beydağ ile devam etti. İlçenin; Çomaklar, Çamlık, Mutaflar, Erikli, Beyköy, Adaküre, Halıköy mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kocaoğlu'na ziyaretleri sırasında Beydağ Belediye Başkanı Vasfi Şentürk de eşlik etti. İlçe ilçe gezip dolaşarak vatandaşlarla görüştüğünü, acil ihtiyaçları varsa onları çözüp 15 yıllık desteklerinden ötürü teşekkür ettiğini söyleyen Başkan Kocaoğlu, ilçe merkezi ve köylerde sevgi gösterileri ile karşıladı.

"Hayal peşinde koşmayan bir arkadaşın seçilmesidir"

Vatandaşların, "bir dönem daha kalın başkanım" şeklindeki taleplerine yanıt veren Başkan Kocaoğlu, "Milletin lokmasını büyütmek için Türkiye'ye, dünyaya örnek ‘yerelde kalkınma' modelini ve farkımızı ortaya koyduk. Bu bir bayrak yarışıdır. Önemli olan belediyenin, milletin kaynaklarını boşa harcamayan, hayal peşinde koşmayan bir arkadaşın seçilmesidir" diye konuştu.

64 yaşındaki Gülin Mavi isimli kadınının, "Ya bu işlere hiç girmeyecektin, kendini bize hiç göstermeyecektin, ya da bırakmayacaktın" şeklindeki sözleri ise büyük alkış aldı. Aziz Kocaoğlu, bu sözlere şu karşılığı verdi:

"Kimsenin koltuğundan kalkmadığı bir dönemde kendi isteğimle bırakmanın hem siyaset hem de ülke geleceği açısından örnek olacağını düşünüyorum. 6 yaşında tütün tarlasında çalışmaya başladım. Pek çok sektörde çalıştım. Belediye başkanlığına 56 yaşında başladım. Şimdi 71 yaşındayım. Merak etmeyin, bizden daha iyisi gelsin diye çabalıyoruz. Analar ne evlatlar doğuruyor. Gelir bir baba yiğit, yapar. Yenilikte fayda var. Biz bir yere gitmiyoruz. Her zaman burada olacağız. Çağırıp fikrimizi sorarlarsa yardıma hazırız."

Beydağ'dan vatandaşlardan tarafından "Aziz Baba kendine iyi bak" diyerek uğurlanan Başkan Kocaoğlu'nun ilçedeki son durağı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Beydağ Barajı'nda balıkçılık yapmaya başlayan Beydağ Barajı Su Ürünleri Kooperatifi oldu. Kooperatif Başkanı Mehmet Saydam, bugün gölden geçimini sağlayan 50 balıkçı bulunduğunu söyleyerek, “Büyükşehir olmasaydı biz bu faaliyetlere başlayamazdık. Balıkçı teknelerimiz, soğuk hava depomuz, malzemelerimizi temin ettiler. Şu anda balığımız marka oldu. Talepleri karşılayamadığımız için kapasitemizi arttıracağız” diye konuştu.