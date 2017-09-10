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10 Eylül 2017 12:11

Biber acı, dostluk tatlı

Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, eşi Birsen Şenol ve halk oyunları ekibiyle birlikte Bulgaristan’daki Kirkovo Belediyesi’nin düzenlediği 2.

Biber acı, dostluk tatlı

10 Eylül 2017 12:11

Biber Festivali’ne katıldı.


Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, göreve geldiğinde ilk kardeş belediye protokolünü imzaladığı Bulgaristan’ın Kirkovo kentinde düzenlenen 2. Biber Festivali’ne katıldı. Türkiye ikinciliği kazandığı yarışmada ‘gönüllerin şampiyonu’ olan Gaziemir Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun 36 kişiden oluşan Yıldızlar Ekibi, eşi Birsen Şenol, Belediye Meclis Üyesi Fatih Ertürk ile birlikte festivale katılan Başkan Şenol, “Uluslararası Çocuk Şenliğimize her yıl katılan kardeş belediyemizin misafiri olarak burada bulunmaktan ötürü mutluluk yaşıyorum. Sizlere tüm Gaziemir ve İzmir halkının selam ve sevgilerini getirdim” dedi.



Büyük ilgiyle karşılandı


Kirkovo Belediye Başkanı Şinasi Süleyman, Belediye Meclis Başkanı Sali Ramadan, Başkan Yardımcıları Valentina Dimitrova, Tasin Hacıveysal, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı Mümün Ali, HÖH Milletvekilleri Adlen Şevket, Elhan Kılkov tarafından karşılanan Başkan Şenol festivaldeki konuşmasında, iki kent arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının her yıl geliştiğini vurguladı. Çeşitli etkinlik ve sportif aktivitelerin yer aldığı renkli festival kapsamında yöresel yemeklerin sergilendiği stant alanını da eşiyle birlikte gezen Şenol, yerli halkla da uzun süre sohbet etti.




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