Bilgi güvenliği için İngiltere'de eğitim yolculuğu

üniversitesi olan İngiltere'deki Surrey Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora bursu kazandı. Kayan, 4 yıl boyunca güvenlik sistemleri ve uygulamaları alanında uzmanlaşacak.

2017 yılı mezunu Hakan Kayan, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLYS) bursu kapsamında Türkiye'den elektrik elektronik ve bilgisayar mühendisliği alanında seçilen 13 kişi arasında yer aldı. Bursu Türkiye birincisi olarak kazanan Kayan, Londra'da eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'de güvenlik sistemleri ve uygulamaları alanında akademik çalışmalar yapmayı hedeflediğini söyledi.

Bilgi güvenliğinin Türkiye'de geliştiğine dikkat çeken Kayan, “Dünya genelinde ve ülkemizde siber güvenlik, gizliliğin sağlanması, şifreleme ve şifre anahtarlarının güvenli olması günümüzün en önemli konuları haline geldi. Ben de yüksek lisans ve doktora çalışmalarımı bilgi güvenliği alanında yapacağım. Uzmanlaşıp ülkeme bu alanda akademik katkı sağlamak istiyorum. İzmir Ekonomi Üniversitesinde teorik eğitimin yanı sıra sektör deneyimi de olan akademisyenlerimizden eğitim almanın büyük yararını yaşadım. Öğrenciliğim sırasında da birçok projede aktif yer aldım. Türkiye'de edindiğim deneyim ve bilgi birikimimi, Londra'daki eğitimim boyunca daha da arttıracağım” dedi.