Bilim sanat merkezlerine rekor başvuru

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sınavlara girmek için 11 bin 675 öğrenci müracaatta bulundu.

İlkokul birinci, ikinci ve üçüncü sınıfların başvuru yapabildiği sınavda, ilk elemeyi geçen öğrenciler bireysel inceleme sınavına hak kazanıyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler; resim, müzik ve genel yetenek olmak üzere üç ayrı branşta uzman öğretmenlerden zorunlu eğitim alacak. Öğrencilere eğitimleri ise, yine Bilim Sanat Merkezi sınavında başarılı olan öğretmenler tarafından verilecek. Bu okullarda görev yapmak isteyen öğretmenlerin de özel projelerde yer almaları, yayınlanmış eserlerinin olması, alanı ile ilgili yüksek lisans doktora yapmış olan öğretmenlerden puan üstünlüğüne ve mülakat sınavına göre seçildiği bilgisi de verildi.

Sonuçlar temmuzda

Zihinsel yetenek alanında öğrenciler ikinci sınıftan itibaren, ana dersler olan Türkçe, matematik, fen bilgisi derslerini proje odaklı öğrenirken ortaokuldan itibaren fizik, kimya biyoloji, edebiyat, felsefe derslerinin eğitimini alıyor. Ayrıca akıl oyunları, uzay astronomi, kodlama, yazılım gibi dersler de alıyor. Bu derslerle teknoloji odaklı eğitim alan öğrenciler, yabancı dil yeteneklerini de geliştiriyor. Resim ve müzik alanında da ilkokul ikinci sınıftan itibaren yeteneği olan çocuklar belirlendikten sonra, uluslararası festivallere davet ediliyor. Öğrenci velileri tarafından merakla takip edilen sınavın sonuçlarının temmuz ayı içerisinde açıklanması planlanıyor.

Adrese yakın merkeze gidilecek

Sınavı kazanan öğrenciler kendi adres bölgelerine yakın olan bilim sanat merkezine gidecek. Öğrenciler, okul eğitimleri sonrasında ya da hafta sonları kendi programlarına uygun olarak hazırlanan eğitimi alacak. İzmir Çiğli Karşıyaka Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi, Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat Merkezi, Narlıdere Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi, Bornova Şehit Fatih Satır Bilim sanat merkezlerinde yazılı ve tarama testini geçen tüm öğrenciler eğitim alacak.

"En iyi okul, öğrencinin evine en yakın okuldur"

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, “İlimizde üç tane bulunan Bilim Sanat Merkezi sayısını Bornova’da Şehit Fatih Satır Bilim Sanat Merkezi’ni de açarak 4’e çıkardık. Öğrencilerimizin eğitim almak için uzun mesafe yol kat etmelerinin doğru olduğunu düşünmüyoruz. ’En iyi okul, öğrencinin evine en yakın okuldur’ düşüncesi ile alanında yetenekli olan öğrencilerimize destek eğitimin verildiği okullarımızın sayısını artırmak istedik. Bunun için İzmir’de bu okulları saç ayağı olacak şekilde planladık. Ayrıca yetenekleri doğrultusunda eğitim almaları için öğrencilerimizi erken yaşta tanılayıp desteklemek istiyoruz. Türkiye’de ilk olan okul öncesi özel yetenekli öğrencilerine yönelik çalışmalar da devam ediyor” dedi.