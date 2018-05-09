İzmir’e Model Fabrika kuracaklarını açıklayan Özlü, “KOBİ’lerimizin verimliliği artırmak, yalın üretime geçişte teknik destek sunmak ve uygulamalı eğitim vermek için İzmir’e model fabrika kuruyoruz. Model fabrikamız; her yıl yaklaşık 40 fabrikanın verimlilik dönüşümüne katkı sağlayacak. Model fabrikayı, Bakanlığımız ile Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın ortak finansmanıyla hayata geçireceğiz. Bu yıl, en geç Kasım ayında, projenin etüt çalışmalarını tamamlamış olacağız. İnşallah 2019 yılı Haziran ayında, Ege Üniversitesi Kampüsü içinde, Model Fabrika’nın açılışını yapacağız” dedi.

Teknoloji Üssü’nde taklit olmayacak

İzmir’e kurulması planlanan Teknoloji Üssü’ne gösterilen ilgilen dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Faruk Özlü, “İzmir Teknoloji Üssü Projemiz; İzmir’in potansiyelini, gücünü ve imkânlarını bütünleştiren, dev bir projedir. İzmirli işadamlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın, İzmir Teknoloji Üssü Projemize sahip çıkmalarından, büyük memnuniyet duydum. İzmir’i teknoloji üssü konumuna yükseltecek olan bu proje; doğrudan ve dolaylı olarak 40 bin kişiye istihdam sağlayacak. İzmir teknoloji üssü; küresel bir iddia taşıyacak. Burada üretilecek teknolojiler; taklit değil, % 100 Türk teknolojisi olacak” diye konuştu.

“İstihdamı arttırdık”

İzmir’de istihdamı 3 katına çıkardıklarını vurgulayan Bakan Özlü, “İzmir’de, 2002 yılı öncesinde 10 Organize Sanayi Bölgesi’nde 29 bin vatandaşımız istihdam edilirken, şimdi 13 Organize Sanayi Bölgesinde 91 bin vatandaşımız istihdam ediliyor. İzmir’in Organize Sanayi bölgelerindeki istihdam sayısını, 16 yılda 3 katına çıkardık. 2018 yılı itibariyle, İzmir’de 7 adet Organize Sanayi Bölgesi projemiz de devam ediyor. İzmir’de 4 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurduk. Bunun yanında dijital dönüşüm merkezi de kuracağız” ifadelerini kullandı.

“Akıl satacağız”

‘Türkiye Sanayi Devrimi’ sloganıyla birlikte sıçrama yapmak istediklerini belirten Özlü, “11 bin dolar kişi başı gelirle devam edemeyiz. Sıçrama yapacağımız tek alan bilim ve teknolojidir. Petrolümüz, doğalgazımız ve altın kaynaklarımız yok. Akıl satacağız. İhracatımızda yüksek teknolojili ürünlerin payı çok az. Orta-düşük ve düşük teknolojiler ihraç edip, yüksek teknolojili ürünler ithal ediyoruz. Bu tabloyu tersine döndürmemiz gerekiyor. Dünyada yaşanan sanayi dijitalleşiyor ve biz bunu dışında kalamayız. Sanayinin dijital dönüşümünün yol haritasını çıkardık. Seçimden sonra detaylı bir şekilde açıklayacağız” ifadesini kullandı.