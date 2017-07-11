Bilinçsiz diyetler hastalıkları tetikliyor

Küçükfırat, yaz aylarında günde en az 2.5-3 litre su ve hafif olarak nitelendirilen yiyeceklerden tüketilmesini önerdi, bilinçsiz yapılan diyetlerin birçok hastalığı tetiklediğini söyledi.

Bayraklı Belediyesi, yaz aylarıyla birlikte sıcak havaların insan vücudu üzerinde yarattığı olumsuz etkiler ve bilgi kirliliği yaşanılan diyet konularında Osmangazi konferans salonunda seminer düzenledi. Diyetisyen Begüm Küçükfırat, sağlıklı beslenme konusunda bilgi kirliliği yaşandığına dikkat çekerek, “Bu konuda birçok sosyal medya hesabı var ve çok bilgi kirliliği yaşanıyor. Halkımızı bu konuda aydınlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuya benim gibi bakan profesyonel meslektaşlarım da benim gibi çok üzgün. Isınan havalarla birlikte ter ve su kaybımız vitamin ve mineral kaybımız fazla oluyor. Bu yüzden mutlaka su tüketimini artırmamız gerekiyor. Günde 2.5-3 litre su tüketimine mutlaka dikkat etmeliyiz. Terle kaybettiğimiz su böbreklerimizde filitrelizasyon için yeterli seviyede su bırakmıyor. O yüzden günlük su tüketimimizi 2.5-3 litreye çıkarmamız gerekiyor. Daha hafif yiyecekler tercih edersek gün içerisinde daha enerjik kalabiliriz. Zeytinyağlı soğuk yemekler yanında cacık, yoğurt, ayran tarzı süt ürünleri de öneriyorum” dedi.

"Diyet öncesi tahlil yapılması gerekiyor"

Zayıflama diyetlerinin son zamanlarda çok popüler olduğuna dikkat çeken Küçükfırat, “Genel olarak zayıflama diyetleri yazıyoruz. Bunun için de başlangıçta her diyetisyenin istediği tahliller var. Halk sağlığı merkezleri tahlillerin çoğunu gerçekleştiriyor. Orada istediğimiz tahlilleri yaptırıp sonuçları aldıktan sonra bize geliyor. Yüksek tansiyon, yüksek kolestrol, tiroid hormonlarındaki değişiklikler vitamin eksiklikleri hepsi yazdığımız diyeti etkiler. Kişiye diyet yazmadan önce kan tahlili istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sorularını yanıtladı

Seminere katılan vatandaşlar Küçükfırat’ın önerilerini dikkatle dinledi, akıllarına takılan soruları yönelterek, yanıtlarını aldı. Doğru bilinen yanlışların altını çizen diyetisyen Küçükfırat, yapılan yanlışların insan vücudu üzerindeki etkilerini dinleyicilere detaylarıyla anlattı.