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Bilindik 'polisiz' tuzağıyla paralarla kaçan dolandırıcılara amansız takip

İzmir’in Selçuk ilçesinde, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, bir kişinin 36 bin 500 TL parasını ve 70 bin TL değerindeki altınlarını alıp kayıplara karıştı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, bir kişinin 36 bin 500 TL parasını ve 70 bin TL değerindeki altınlarını alıp kayıplara karıştı. İki kişi, Selçuk emniyetinin amansız takibiyle yakalandı.


Edinilen bilgiye göre dolandırıcılar, yine bilindik yöntemlerle bir kişiyi daha tuzağa düşürdü. Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, bir kişinin 36 bin 500 TL parasını ve 70 bin TL değerindeki altınlarını alarak kayıplara karıştı. Bu olay üzerine dolandırılan kişi, durumu hemen polise bildirdi.



Polisten amansız takip


Harekete geçen Selçuk Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, mobese görüntülerinden kişileri araştırmaya başladı ve geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Adım adım gelişmeleri takip eden emniyet, iki kişiyi kameralardan tespit etti ve K.Ç. ve A.B. (26)'nin peşine düştü. Takiple operasyon düzenleyen ekipler, iki kişiyi Kemalpaşa ilçesinde yakaladı.


Kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. K.Ç. savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest kalırken, A.B. (26) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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