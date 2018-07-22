Bilişimin devleri İZTO’da buluşuyor

Zirvenin dünya çapında ünlü markalara ev sahipliği yapacağını aktaran İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “İzmir, teknoloji içerikli projelere çok uygun. Ayrıca e-ticaret sektörünün kentimizin ekonomik gelişimi açısından büyük önem taşıdığına inandığımızdan bu Zirve’nin düzenlenmesine destek verdik ” dedi.

İzmir Ticaret Odası, 26 Temmuz Perşembe günü 13.00-17.00 saatleri arasında düzenlenecek olan İzmir E-Ticaret Zirvesi’nde birbirinden ünlü markaları ve yöneticilerini İzmirlilerle buluşturacak. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi’nin açılış konuşmasını yapacağı Zirve’de panellerin yanı sıra markaların başarı hikayelerine de yer verilecek.

E-ticarette hedef: 50 milyar TL

Facebook Satış Direktörü Erdem Çelik, Google Türkiye Parekende Endüstri Direktörü Mehmet Keteloğlu, MediaMarkt E-Ticaret Direktörü Orkut Gündüz, Hepsiburada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan, Boyner Genel Müdür Yardımcısı Aslı Yaşasın Öztap gibi isimlerin konuşmacı olacağını belirten İZTO Başkanı Mahmut Özgener, hızla büyüyen e-ticaret sektörünü İzmir’de biraraya getirmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Türkiye’de 54 milyon internet kullanıcısı olduğuna ve bunun 6 milyonunun online alışveriş yaptığına dikkat çeken Başkan Özgener, “Ülkemizde 2016’da 30,9 milyar TL olan elektronik ticaret hacmi, 2017’de 42 milyar liraya yükseldi. Bu rakamın 2018’de 50 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor” dedi.

2 yılda yüzde 70 büyüdü

Ülkemizde e-ticaret hacminin 2 yılda yüzde 70’e yakın bir büyüme yaşadığını belirten Özgener, “Dünya e-ticarette yıllık yüzde 25 civarı büyürken, Türkiye’deki büyüme yüzde 37 civarında. Birkaç yıl önceye kadar sanayi ve enerji firmaları, dünyanın en değerli firmalarıydı. Bugün ise bu durum değişti. Teknoloji devleri zirvede yer alıyor. Dünya ekonomisine yön veren dev markalar, artık bilgi ve teknolojiyi en etkin kullanan firmalar oldu. Google, Apple, Amazon, Microsoft, Facebook bu firmalardan sadece bir kaçı” diye konuştu.

Deneyim ve başarı hikayelerini anlatacaklar

Söz konusu firmalardan Google ve Facebook yetkililerini İZTO’da ağırlamaktan onur duyacaklarını kaydeden Özgener, “Ayrıca e-ticaret dünyasını Türkiye çapında temsil eden konuklar da aramızda olacak. E-ticaret sektörünün büyümesine ülkemizde en büyük katkıyı veren başta Hepsiburada olmak üzere İdeaSoft, Sem TR, Akakçe, Related Digital, Positive, Boyner, Media Markt, E-Bebek yetkileri Odamızda e-ticaret deneyimlerini paylaşacak. İzmir’de merkezi bulunan ve faaliyetlerini sürdüren E-PTT AVM ve sektörün en köklü firmalarından Ereyon.com, İzmir’den çıkan başarı hikayelerini üyelerimize anlatacak” ifadelerini kullandı.

“Bilişim projelerine sahip çıkmalıyız”

Aynı zamanda İzmir Milletvekili olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım’ın 35 İzmir Projesi arasında “Bilişim ve Ar-Ge Şehri, E-Ticaret Üssü, Dijital Arşiv Kent” gibi projeleri olduğunu hatırlatan İZTO Başkanı Mahmut Özgener, İzmir olarak bu projelere sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Özgener konuşmasını şöyle sürdürdü: “İzmir, nitelikli iş gücü, iklimi, yatırıma uygun yapısı, organize sanayi bölgeleri, üniversiteleri, teknoparkları, serbest bölgeleri, ticaret siteleri, limanları gibi birçok konuda teknoloji içerikli projelere çok uygun. E-ticaret sektörünün ülkemiz ve kentimiz ticareti içerisindeki payının gün geçtikçe artması, kayıtlı bir ekonomiye sahip olması, dinamik olması, gençlerimize yönelik iş imkanları sunması, teknolojinin gelişimine açık olması, vb. nedenlerle kentimizin ekonomik gelişimi açısından büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Bu amaçla 26 Temmuz’da Odamızda düzenleyeceğimiz İzmir E-Ticaret Zirvesi’ne tüm üyelerimizin ilgi göstereceğine inanıyorum.”

2 Panel 16 konuşmacı

Düzenlenecek olan E-Ticaret Zirvesi’nde toplam 16 katılımcı çeşitli oturumlarda konuşma yapacak. Zirve kapsamında düzenlenecek olan panellerin konusu ise, “Satış Platformumuz Hazır, Peki Müşterilerimiz Nerede” ve “Perakende Sektörü E-Ticaret İle Büyüyor” ismini taşıyor. Zirve’nin son etkinliği olan “İçimizden Çıkan Başarı Hikayeleri” başlıklı oturumda ise Ereyon.com Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Ülkü ile E-PTT AVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu deneyimlerini paylaşacak.