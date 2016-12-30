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30 Aralık 2016 16:13

Bin 27 konutun kura sonucunu heyecanla beklediler

Bin 27 konutun kura sonucunu heyecanla beklediler

30 Aralık 2016 16:13

İzmir’in Çeşme ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak olan bin 27 konutun sahibi, hakim gözetiminde yapılan kura ile belirlendi.
Çeşme ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak olan bin 27 konutun belirlenmesi için kura heyecanı yaşandı. Reisdere Mahallesinde yapılacak olan konutların kura töreni hakim gözetiminde yapılırken, kura çekilişine hak kazanan bin 75 aile Çeşme Kapalı Spor Salonuna akın etti. Sabah saatlerinde başlayan tören, geç saatlere kadar devam etti. Ailelerin ise kura çekilişi sırasında heyecanlı olduğu gözlendi. Çekiliş sonucunda, bin 27 konutların sahibi belirlendi.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) uzmanlarından Süleyman Hilmi Önal, Çeşme toplu konut projesinde yer alan 1027 adet konutun, 482 adeti 1. etap, 317 adeti 2. etapta olmak üzere 799 adet 2+1 nitelikte olduğunu belirtti. Önal, "Bu konutlar için 846 başvuru alınmıştır. Sözleşme imzalama işlemleri sonucunda, konut alıcısı olamayan yedek hak sahipleri, idaremizin İzmir ili dahilinde yapılacak projelerinden faydalandırılabilecektir. TOKİ projelerine sizlerden aldığımız bu destekle aynı hızla devam edeceğimizi belirtmek isterim" diye konuştu.

2 veya 3 sonra evlerine yerleşecekler
TOKİ kura çekimini de izleyen eski AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait de, TOKİ’nin Çeşme’de çok önemli bir projeyi gerçekleştirdiğini söyledi. Sait, "Çeşme’de üst tabaka insanların ev sahibi olacağı düşüncesi vardı. Hayır, öyle bir şey yok. Burada, orta tabaka dediğimiz, gelir düzeyi düşük insanları ev sahibi yaptık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Çeşme için önemli bir hizmet. Çeşme’de, deniz kenarında yatan evsiz insanlar vardı. Onların ev sahibi olması önemli bir olay" dedi.
TOKİ idaresinin, daireleri devraldıktan sonra hak sahipleri ile sözleşme imzalayarak evlerini teslim edeceği ifade edilirken, sahiplerinin evlerine yerleşmelerinin 2-3 ay sürebileceği belirtildi.



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