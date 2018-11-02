Bin 445 bisikletçinin katılacağı yarışlarda çocuklara bisiklet sürprizi

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bu yıl 3-4 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Veloturk Gran Fondo Bisiklet Yarışları organizasyonuna bin 445 bisikletçinin katılacağı belirtilirken, alınan kayıt ücretleriyle Çeşmeli 140 ihtiyaç sahibi çocuğa bisiklet dağıtılacağı bildirildi.

"Bir çocuk gülerse, dünya güler" sloganıyla hayata geçirilen Gran Fondo Bisiklet Yarışları için Çeşme'de kayıtlar alınmaya devam ediyor. Yarışların 3-4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılacağı belirtilirken, bin 445 bisikletçinin katılacağı yarışlar 3-4 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Alınan kayıt ücretleriyle Çeşmeli 140 ihtiyaç sahibi çocuğa bisiklet dağıtılacağı ifade edilirken, Veloturk Gran Fondo Bisiklet Yarışlarının Çeşme'de yapılması için yoğun çaba harcayan ve 3 yıldır Çeşme'de yapılmasına ön ayak olan Belediye Meclis Üyesi Aybars Yıldırım, organizasyon hakkında bilgi verdi.

Aybars Yıldırım, "Bu sene üçüncüsü yapılacak olan Gran Fondo bisiklet yarışları 3-4 Kasım tarihlerinde yapılacak. Bu kapsamda, 3 Kasım Cumartesi günü Çiftlik Mahallesi'ne eğlenceli bir bisiklet turu var; ayrıca yine aynı gün saat 15.30'da, 140 tane bisiklet dağıtılacak. Veloturk, tüm Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklara, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan elde ettiği listeye göre bisiklet dağıtıyor. Bu sene dağıtacakları 450 bisikletten 140'ını Çeşme'de dağıtacak" dedi.

Yarışlara bin 445 bisikletçi katılacak

Gran Fondo bisiklet yarışlarına; kısa turda 974, uzun turda ise 571 olmak üzere toplam bin 445 bisikletçinin katılacağını açıklayan Yıldırım, "Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden aileleri ve yakınları ile gelecek olan bu bisikletçiler, kasım ayında Çeşme ekonomisine de katkı sağlayacak. Üç gün boyunca Çeşme'de cümbüş havası yaşanacak. Bu bisiklet yarışlarının sosyal yönü de var. Kayıt ücretleriyle bisiklet alınarak, ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılıyor. Gran Fondo, Türkiye'de, klasmanında lider durumunda. Bu nedenle, bütün Meclis üyelerimizin ve Çeşme Belediyesi çalışanlarının bu anlamlı organizasyonda, bizlerle birlikte olmasını temenni ediyorum" diyerek davette bulundu.