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14 Mayıs 2018 13:47

Bin 500 genç, İzmir Gençlik Festivali’nde buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl ikinci kez düzenlediği üç günlük “İzmir Gençlik Festivali” sona erdi.

Bin 500 genç, İzmir Gençlik Festivali’nde buluştu

14 Mayıs 2018 13:47

Türkiye’nin dört bir yanından gelerek İnciraltı Kent Ormanı’nda kamp kuran gençler, tam 21 konserli bu festivali çok sevdi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’ndan bir hafta önce başlattığı etkinlikler, kente özlenen bayram havasını getirdi. Bu yıl ikincisi düzenlenen Gençlik Festivali’nde, İzmir’in yanı sıra ve Türkiye’nin çeşitli kentlerinden onlarca farklı üniversiteden bin 500 öğrenci, İnciraltı Kent Ormanı’nda çadır kurdu. Ağaçların altında, tertemiz bir hava, huzurlu bir ortamda konaklayan gençler, gün boyu spor ve sanat etkinlikleri, akşamlarıysa sevdikleri sanatçıların konserleriyle ‘bayram gibi bir üç gün’ yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu ve gençlerin yemekler dahil hiçbir ücret ödemeden yararlandığı kampta, 24 saat güvenlik ve sağlık personeli hazır bulundu. Eğlencenin yanı sıra okuma etkinliklerine de yer verilen festivalde, gençlere binlerce ücretsiz kitap dağıtıldı.



Ünlü grup ve sanatçılar sahne aldı


Üç gün süren İzmir Gençlik Festivali’nde, her akşam birbirinden ünlü grup ve şarkıcıların sahne aldığı toplam 21 konser düzenlendi. Fatma Turgut, Aylin Aslım, Bulutsuzluk Özlemi, Gazapizm, Pamela gibi tanınmış isimlerin yanı sıra genç müzik grupları da beğeni topladı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın hak ettiği coşku ve heyecanla kutlanması için Türkiye’nin gençlerini İzmir’de buluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, başarılı organizasyonuyla yine tam not aldı.




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