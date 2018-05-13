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13 Mayıs 2018 13:30

Bin atlet, 19 Mayıs için koştu

İzmir’de bir haftaya yayılan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yol koşusu büyük bir katılıma sahne oldu.

Bin atlet, 19 Mayıs için koştu

13 Mayıs 2018 13:30


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, her yıl coşkuyla gerçekleştirdiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen "İzmir 19 Mayıs Ulusal Yol Koşusu" renkli görüntülere sahne oldu. 10 kilometre mesafeli koşuya 7’den 70’e bini aşkın İzmirli katıldı. Atatürk’ün Samsun’a ayak basarak Milli Mücadele’yi başlattığı günün anısına yapılan koşu Cumhuriyet Meydanı’ndan start aldı. Göztepe istikametinde koşan sporcular, Küçükyalı ayrımından dönerek koşuyu yine Cumhuriyet Meydanı’nda tamamladı. Atletizm Federasyonu ve uluslararası yarış kurallarına uygun olarak yapılan koşuda ilerlemiş yaşına rağmen gençlerle yarışan ruhu genç atletler de büyük alkış topladı. Koşuda büyük erkeklerde birinciliği Etiyopyalı atlet Getaye Gelaw kazanırken, kadınlarda Yayla Kılıç altın madalyanın sahibi oldu. Gençler kategorisinde ise erkeklerde Ahmet Alkanoğlu, kadınlarda Oya Acar birinci oldu.




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