Binali Yıldırım’dan Nevvar Salih İşgören Ulu Camii inşaatına ziyaret

İhtiyaç sahibi aileler, şehit - gazi Mehmetçik ve polis aileleri ile 15 Temmuz gazisi-şehit yakınlarına sağladığı burslar, eğitim destekleri ve katkılar nedeniyle dualarla hatırlanan, okullardan hastanelere, huzurevlerinden dispanserlere kentin her yerinde kurdukları eserlerinde yaşayan Nevvar ve Salih İşgören çiftinin vasiyeti olan camii hızla yükseliyor.

Konak Mersinli’de 14 dönümlük arsada, Nevvar Salih İşgören Vakfı tarafından inşa edilen İzmir’in en büyük; Türkiye ve Ortadoğu’nun en büyük kubbeli camisi olacak Nevvar Salih İşgören İzmir Ulu Camii şantiyesi, alanda işe başlanmasının birinci yılında, özel bir konuğu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı ağırladı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın ziyaretinde, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Ak Parti İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir Milletvekili Atilla Kaya ve bürokratlar da hazır bulundu. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Nevvar Salih İşgören Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nuretdin Memur, Başkan Yardımcısı Enes Uzunlar, Yönetim Kurulu Üyesi Mülayim Altınkalp, Mütevelli Heyeti Üyesi Aziz Demir, Vakfın Camii Koordinasyonundan Sorumlu Hukuk Müşaviri Av. Maksut Karaosman ve Genel Sekreter Mahir Dinç tarafından karşılandı. Vakıf Denetçisi İnşaat Mühendisi Onur Çetin’in teknik sunumu sonrasında Vakıf Başkanı Nuretdin Memur’dan bilgi alan TBMM Başkanı Yıldırım, aynı anda 15 bin kişinin ibadet edebileceği camiinin emekçileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Hayırları Türkiye’ye örnek”

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir’e kazandırdığı eserleriyle tanınan, kentten kazandığını kente veren rahmetli Nevvar ve Salih İşgören çiftinin, hayırseverlikleriyle Türkiye’ye örnek olduklarını belirterek, Vakıf Mütevelli Heyeti’ni kutladı. Yıldırım, “İnşallah 2019 Kurban Bayramı’nda İzmir’in en büyük camisi ibadete açılacak ve kentin önemli bir ihtiyacı İşgörenlerin vasiyeti sayesinde Nevvar Salih İşgören Vakfı’nca karşılanmış olacak” dedi.

“İzmirli dayanışması”

Nevvar Salih İşgören Vakfı Başkanı Nuretdin Memur, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a camii şantiyesi ziyareti için teşekkür ederken; vakfın caminin 45 milyon lira sözleşme bedelli zemin ve betonarme işlerini tamamlama taahhüdünün bitmesi ardından, inşaatın ince işlerinde tam bir İzmirli dayanışması sağlanarak, ibadete açmada tarih olarak belirlenen hedefin gerçekleşebileceğini söyledi. Nevvar Salih İşgören Vakfı olarak, burs desteği, bağış ve hayırlarıyla, hayırsever adını yaşatma sorumluluğunu sürdüreceklerini anlatan Memur, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı, 10 Ağustos’ta Aşağı Narlıdere Mezarlığı’nda merhum Nevvar İşgören’in onuncu vefat yıldönümü anmasına katılmaya davet etti.