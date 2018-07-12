Bine yakın sporcu üç günlük dev organizasyonda yarışacak

Üç günlük dev organizasyonda 81 ilden bine yakın sporcu, madalya için mindere çıkacak.

Karşıyaka Belediyesi, bu yıl ikinci kez ‘Minikler Judo Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. Türkiye Judo Federasyonu işbirliğiyle düzenlenecek şampiyona, 13-14-15 Temmuz tarihlerinde Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonunda gerçekleşecek.

Müsabakalar her gün 09.00-19.00 saatleri arasında devam edecek. En az sarı kemer sahibi, 2006-2007 doğumlu sporcular 10 kategoride yarışacak. 81 ilden bine yakın sporcuyu buluşturacak şampiyonada, 150 antrenör ve 50 hakem görev alacak. Organizasyonun açılış töreni de 14 Temmuz Cumartesi saat 16.00’da yapılacak.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, organizasyon ile ilgili, "Türkiye’nin dört bir yanından Karşıyakamıza gelecek yüzlerce çocuğumuz, bu şampiyonada yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak, başarıları madalyayla taçlanacak. Geleceğin olimpiyat ve dünya şampiyonlarını izlemek, heyecanlarını paylaşmak için herkesi müsabakalara bekliyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.