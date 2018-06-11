Binlerce Bucalı Kadir Gecesi’nin huzurunu birlikte yaşadı

Bucalılar bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesinde İnkılap Mahallesinde kurulan iftar sofrasında bir araya geldi. Buca Belediyesi tarafından huzur, barış, birlik ve beraberliğin pekişmesi için Kadir Gecesi hürmetine düzenlenen iftar yemeğine binlerce vatandaş katıldı.

Kuran-ı Kerim okunması ve dualarla başlayan iftar yemeğine CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ve muhtarlar katılarak iftarlık dağıttı. İftar sofrasının bereketini binlerce Bucalıyla paylaşan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, yardımlaşmanın, dayanışmanın, cömertliğin, şefkatin ve merhametin üst seviyeye çıktığı Ramazan ayında iftar sofralarının kalplere huzur, yüreklere sıcaklık ve umut getirmesini diledi.

Geleneksel Ramazan kültürünün yaşatıldığı etkinlikte şerbetçiler ve macuncular özellikle çocukların yoğun ilgisini çekti.