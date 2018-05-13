Binlerce İzmirli Belenbaşı Kiraz Festivali’nde coştu

kez ağırladı. Festivale katılan İzmirliler birbirinden eğlenceli etkinlikler ve halk oyunları gösterileri eşliğinde unutulmayacak bir festivale tanıklık ederken, düzenlenen yarışmayla Belenbaşı’nın en iyi kirazı seçildi. Yörük kültürünün birbirinden lezzetli ve organik ürünlerle hazırlanmış yemek ve tatlılarının yer aldığı stantlar iştah kabarttı.

Buca Belediyesi ile Belenbaşı Muhtarlığının düzenlediği Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali binlerce İzmirlinin katılımıyla yapıldı. Bu yıl 13.’sü düzenlenen festival Belenbaşı köyü girişinden kortej yürüyüşü ile başladı. Korteje Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Buca Esnaf ve Sanatlar Odası Başkanı Turan Yazgan, Belenbaşı Muhtarı Hüseyin Altıparmak ve yüzlerce İzmirli katıldı. Davul zurna eşliğinde Yörük efelerinin önderliğinde yapılan kortej yürüyüşü festival coşkusunu tüm davetlilere yaşattı. Kortej yürüyüşünün ardından Belenbaşı köy meydanında toplanan festival katılımcıları renkli bir programla karşılandı. Buca Belediyesi Halk Dansları topluluğu ve Çambel Yörükleri’nin geleneksel dans gösterileri büyük beğeni kazandı.

"Tek yüreğiz”

Açılış töreninde konuşan Belenbaşı Muhtarı Hüseyin Altıparmak, Yörük kültürünü en iyi şekilde yaşatmanın mutluluğunu yaşattıklarını belirtirken, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, festivallerin barış ve kardeşlik ruhuyla birleşmede en önemli etkinlikler olduğunu vurguladı. Piriştina, “Bütün amacımız, bizi biz yapan ve bundan sonra biz olmayı devam ettirecek bu kültürü yaşatmak. Böylesi festivallerin bölge ekonomisiyle birlikte kent ekonomisine de büyük katkısı var ama en başta o barış, kardeşlik, birlik beraberlik ruhunu yaşatıyor. Burada tek yüreğiz” diye konuştu.

’En İyi Kiraz Yarışması’

Festival kapsamında ’En İyi Kiraz Yarışması’ da düzenlendi. Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonunda Belenbaşı köyü üreticilerinden Ahmet Kınacı’nın ürettiği muhteşem kirazlar birinciliği, Mustafa İlhan’ın ürünü ikinciliği, Hasan Ali İnanç’ın mahsulü ise üçüncülüğü kazandı. Yarışma birincisi Ahmet Kınacı bir çift traktör lastiği ve 200 kilo organik gübre ile ödüllendirildi. Bölge halkının Yörük kültürünün izleriyle ürettiği ürünlerin satıldığı organik pazar birbirinden doyumsuz yöresel tatlara ve göz alıcı kirazlara mekan oldu. El emeği göz nuru el işleri, hiçbir ilacın kullanılmayıp tamamen doğal tadı ve yapısıyla dikkat çeken meyve ve sebzeler ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Festival Türk Halk Müziği’nin sevilen sesi Tolga Çandar, Ali Çakar ve Tuğba Ger’in verdiği muhteşem konserlerle İzmirlilere muhteşem bir gün yaşattı.