Binlerce kişinin katıldığı Jazz Festivali 20 Temmuz’da başlıyor

İzmir ve çevresinden geçen yıl 30 bine yakın caz tutkunun izlediği organizasyon, bu yıl 20-21-22 Temmuz’da MaviBahçe Kent Meydanında gerçekleştirilecek ve ücretsiz olarak izlenebilecek. İzmir ve bölge halkının büyük ilgi gösterdiği Jazz Festivalinin, dopdolu programıyla caz severlere yine unutulmaz anlar yaşatması beklenirken, kentin festivali haline gelen etkinliğin ilk günü, 1920 ve 1930’ların caz standartlarını kendi tarzlarıyla harmanlayarak yorumlayan Flapper Swing Türkiye’nin önde gelen caz piyanistlerinden biri olan Kerem Görsev Quartet ve "Hollanda’yı ağlatan ses" olarak tanınan Caz Sanatçısı Karsu hayranlarıyla buluşacak.

İzleyicilerine müzik şöleni sunacak festival ikinci gününde dopdolu programıyla devam edecek. ENBE Orkestrası’nın yeni albümünde seslendirdiği parçayla dikkat çeken Ezgi Ayçe, dünyaca ünlü Yunan udçu, piyanist ve besteci Alekos Vretos Project ve dünyaca ünlü Türk neyzen ile besteci Mercan Dede sahnede müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Türkiye’nin en başarılı caz vokallerinden Jehan Barbur ve Sibel Köse de üçüncü günkü etkinlilerin de hayranlarıyla buluşacak. Sevilen sanatçı Erkan Oğur da, festivalin son gün izleyiciler ile buluşacak kişiler arasında yer alırken, festival boyunca düzenlenecek sürpriz etkinlikler ve hediye yağmuru, izleyicilere neşeli anlar yaşatacak.

MaviBahçe, geçtiğimiz yıl aynı tarihlerde düzenlediği Jazz Festivalinde 30 bin izleyiciyi ağırlamıştı. Binlerce müziksever, üç gün boyunca müziğin ve dansın harmanlandığı konserler sayesinde keyifli ve neşeli saatler yaşamıştı. Festivale katılan dünyaca ünlü sanatçılar; Ramona, Fatih Erkoç, Kerem Görsev, Elif Çağlar, Della Miles, Tolga Bilgin, Emin Fındıkoğlu, Jam Session ve Tuncay Kayış sahne performanslarıyla izleyicileri adeta büyülemişti.