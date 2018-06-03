Binlerce öğrenci YKS öncesi gerçek sınavı yaşadı

Türkiye genelinde binlerce öğrenci Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde, “Gerçek Mekan Gerçek Sınav” adı verilen deneme sınavında ter döktü. Sınav Eğitim Kurumları’nın Türkiye genelinde düzenlediği ve 60 bin öğrencinin katıldığı sınav, İzmir’de de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tınaztepe Yerleşkesinde yapıldı. 3 binin üzerinde öğrencinin katıldığı sınavda, ÖSYM’nin üniversiteye giriş sınavında uyguladığı tüm kurallar geçerli iken, öğrenciler birinci gün Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve ikinci gün de Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarında kendilerini deneme imkanı buldu.

Üzerleri tek tek arandı, kimliği olmayanlar alınmadı

Öğrencilerin birebir sınav ortamını yaşamalarını ve gerçek sınavda hata yapmalarını önlemek amacıyla özel önlemler alındı. Öğrencilerin tek tek üstleri aranarak girdikleri sınavda kimliği olmayan öğrenciler sınava alınmazken, oturma sıraları da tıpkı YKS’de olduğu gibi önceden belirlenmiş kişiye ait optik formların bulunduğu sıraya göre dizildi. Sınavda cep telefonu, saat, çanta ve elektronik araç gereçlerin girişine izin verilmedi. Kimliği ve sınava giriş belgesi olmayan öğrenciler de sınava alınmadı. Kuralların önceden öğrencilere iletilmesi nedeniyle birçok öğrenci gerçek sınav provasına zamanında gelmek için büyük uğraş verdi. Aileler de sınava giren çocuklarını adeta üniversite sınavına girmiş gibi heyecan ile bekledi.

Gerçek sınav provası

İzmir Sınav Eğitim Kurumları Kurucusu İlker Sümer, uygulamanın üniversiteye giriş sınavı öncesinde iyi bir prova olduğunu söyledi. Öğrencilerin gerçek bir sınav atmosferi yaşadığına işaret eden Sümer, “Kurum olarak yıllardır uyguladığımız bir çalışma, YKS öncesi ‘Gerçek mekan gerçek sınav’ adıyla sınav provası yapıyoruz. Gerçek sınavda olan her şey birebir uygulanıyor. Zamanında gelmeyen öğrenciler, kimliksiz gelen öğrenciler sınava alınmadı. Biz bu uygulamayı aslında çocuklara bir ders niteliği taşısın diye yapıyoruz. Bu sayede edindikleri tecrübeyle öğrenciler, bir senelik hazırlanma süreçlerini daha net bir sonuca kavuşturmanın farkına varabiliyorlar. Sınava bir ay var, bu sayede adaylar bu sınavdan aldıkları dersle, gerçek sınavda ne yapmaları gerektiğini öğrenmiş olacaklar” dedi.

Aileleri de dışarıda ter döktü

Öğrenciler içeride ter dökerken, aileler de tıpkı YKS’de olduğu gibi dışarıda çocuklarını bekleyerek ter döktüler. Aylarca sınava hazırlanan çocuklarına destek için dışarıda bekleyen aileler, “İnşallah iyi geçer. Deneme sınavı olması iyi, gerçek sınav için antrenman gibi olmuş oluyor. Çocuklarımız neyin nasıl olduğunu görüyorlar. Biz onlardan daha çok heyecanlıyız. Böyle bir sınavın olması çok iyi oldu. Biz de onlara nasıl yardımcı ve destek olabileceğimizi görüyoruz. Belki biz de onlar gibi eksiklerimizi gideriyoruz. Çocuklarımızdan fazla bizler stres yaşıyoruz. Onlar orada biz burada bekliyoruz” diye konuştu.

Oğluna Kur’an-ı Kerim okuyarak destek oldu

Sınava giren oğluna dışarıda dualar okuyarak destek olmaya çalışan Özlem Baştuğ da “Bütün öğrencilere her zaman okuyup dua ediyoruz. Allah gördüklerini, duyduklarını işittiklerini, öğrendiklerini kaleme döktürsün inşallah” dedi.

Heyecanına yenilen öğrenci ambulansa kaldırıldı

Sınavda stres yaşayarak sağlık sorunu yaşayanlar da oldu. Sağlık sorunu ihtimaline karşı ambulanslar da hazır bekletildi. Sınava giren öğrencilerden birisi yaşadığı stresle tansiyon sorunu yaşarken, ambulans personeli de hemen öğrenciye müdahale etti. Oğlunun sınav stresi yaşadığını belirten baba Özer Varol, “Oğlum büyük bir stresle sınava hazırlandı. ‘Ne yapacağım ne edeceğim’ diye heyecanlıydı. Bir alıştırma ve antrenman oldu. Demek ki daha bir tedbirli, stressiz gelecek sınava. Bu hem bize hem ona ders oldu” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler sınavdan çok memnun

Sınavda 160 dakika ter döken öğrencilerden kimisi soruları yetiştiremezken, kimisi de soruları yanıtlayabilmenin verdiği mutlulukla heyecanını yendi. Bir ay sonra sınava gireceklerini ve yapılan sınavın kendileri için önemli bir deneyim olduğunu dile getiren adaylar şunları söyledi:

“Bütün güvenlik önlemleri vs. gerçek sınav gibi alınmıştı. Hatta çantamız vardı, onu bırakmak zorunda kaldık. Gayet iyiydi, gerçek sınav provası gibi oldu. Sorular da gerçek sınavla örtüşebilecek şekilde hazırlanmıştı. Çok memnun kaldık. Stresimizi de normale göre azalttı. Üniversite sınavına böylelikle daha çok kendimizi adapte edebileceğiz. Gerçek sınav ortamıyla birebirdi. Evden kalem falan da getirmedik. Girişlerde kontrol vardı. Sınavı tecrübe etmek için gayet iyi bir yöntemdi.”