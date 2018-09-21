Binlerce yıllık tarihi tapınak ayağa kalkıyor

İzmir Seferihisar'da M.Ö. 2000'li yıllara dayanan tarihiyle İyonya'nın en büyük liman kenti olan Teos Antik Kenti, 2009 yılından itibaren yapılan kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor.

Seferihisar Belediyesinin İzmir Kalkınma Ajansı'nın açtığı 'Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programı' kapsamında sunduğu proje kabul edildi. Proje kapsamında 'Dionysos Tapınağı Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri' hazırlanacakken, projenin kabulüyle tarihi tapınak da ayağa kalkacak.

İyonya'nın başkentlerinden biri olarak bilinen Teos, tarihte dönemin sanatçılarının yaşadığı ve ilk Aktörler Birliğinin kurulduğu yer olarak biliniyor. Yine en büyük Dionysos Tapınağı da Teos'ta bulunuyor.

Seferihisar Belediyesinin İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Seferihisar Kaymakamlığı ortaklığıyla İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından açılan hibe programına başvurması kabul gördü. Ajansın 2017 Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programı Projelendirme bileşeninde 'Teos Ören Yeri Dionysos Tapınağı Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Hazırlanması' adıyla sunulan proje başarılı bulunarak kabul edildi. 259 bin 472 lira bütçeli projenin yüzde 75'i olan 195 bin 972 lira İZKA tarafından karşılanacak. Ekim ayı içerisinde sözleşme imzalanarak başlayacak ve 15 ay sürecek proje süresince, Dionysos Tapınağı projeleri hazırlanarak kurul onayı alınacak ve Teos'un bilinirliğini artırıcak çalışmalar yapılacak.

“Gün gelecek o hayal gerçekleşecek”

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Projenin geçmiş olması bizim için çok değerli. Teos Antik Kenti'nin kazı çalışmaları başlaması için 2009 yılında göreve gelir gelmez büyük çaba harcamıştık. Dönemin Kültür Bakanı Sayın Ertuğrul Günay'dan da çok büyük destek görmüştük. Kazı çalışmaları Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden çok değerli hocamız Prof.Dr. Musa Kadıoğlu başkanlığında devam ediyor. Teos'un tarihi güzelliklerini gün ışığına çıkarmaya devam ediyoruz. İZKA tarafından açılan program, tam Dionysos Tağınağı'yla ilgili yapmayı düşündüğümüz çalışmalar için biçilmiş kaftandı. Projemiz geçtiği için çok mutluyum. Şimdi proje kapsamında Teos Antik Kenti Dionysos Tapınağı projeleri hazırlanarak kurul onayı alınacak, Teos Kent günleri düzenlenecek, Dionysos Tapınağının dünyaca ünlü mimarı Hermogenes ve Tapınak Mimarisi üzerine Uluslararası Konferans düzenlenecek ve böylece Tapınağı ayağa kaldırmak için önemli adımlar atılırken ulusal ve uluslararası arenada Teos Antik Kentinin tanınırlığı arttırılacak. Ve gün gelecek, tarihte ilk aktörler birliğinin kurulduğu bu kentte iade-i itibar verilecek ve kazıya başladığımız ilk gün söylediğimiz gibi 'Oscar Töreni' bir gün Teos'ta yapılacak. Tüm bunlar için çok heyecanlıyız. İZKA Yönetimine çok teşekkür ediyorum” dedi.

M.Ö. 2000 yıllarında Akalardan kaçan Giritliler tarafından kurulan ve uzun yıllar Karyalıların yaşadığı kent, 3. yüzyılda Dionysos Oyuncular Birliğinin merkeziydi ve oyuncular 12 İyon kentinden biri olan Teos Antik Kenti'nde özel haklara sahip olarak yaşıyorlardı.