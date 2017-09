Bir aileyi katleden zanlıya 45 yıl 5 ay ceza

, toplamda 45 yıl 5 ay ceza aldı.

Davaya konu olan olay, 6 Kasım 2015’te Kemalpaşa ilçesi Vali Kazım Dirik Caddesi’ndeki evde meydana geldi. Gülten Foçadan (45), eşi Sedat Foçadan (51) ve iki çocuğuyla birlikte babalarından miras kalan evdeki bazı eşyaları almak için eve gitti. Evin anahtarı olmadığı için eşi Sedat ve oğlu M.F. (15), kırık pencereden içeri girdi. Sedat Foçadan, içeriden keser ile kilidi kırmak istedi. Bu sırada evin anahtarı bulunan emekli banka müdürü Ahmet C. (56) de geldi. Kapıyı açan Ahmet C., içeride bulunan eniştesi ve yeğeni ile karşılaştı. Daha sonra evin içine giren kız kardeşi Gülten Foçadan ve Sedat Foçadan’a ateş etti. Karı koca olay yerinde yaşamını yitirirken, vücuduna üç kurşun isabet eden ve ağır yaralanan Selin Foçadan hastaneye kaldırıldı. M.F. ise olayı yara almadan atlattı. Kaçmak isteyen Ahmet C., polis tarafından olay yeri yakınında yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayı soruşturan cumhuriyet savcısı, Ahmet C. hakkında, ’kardeşi kasten öldürme’, ’kasten öldürme’ ve ’öldürmeye teşebbüs’ suçlarından 1’i ağırlaştırılmış 3 kez müebbet hapis cezası istemiyle yargılanması için dava açtı.

Ceza yağdı

İzmir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen 7’inci ve son celseye tutuklu yargılanan sanık Ahmet C., sanık avukatı, müşteki Selin Foçadan ile müşteki avukatı katıldı. Mahkeme başkanı, sanık Ahmet C.’ye son sözlerini sordu. Sanık Ahmet C, olayda kendini savunmak için heyecanla silah kullandığını ileri sürerek, “Keşke bu olaydan önce ben ölseydim de olay yaşanmasaydı. Çok pişmanım, üzgünüm. Beraatimi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti kısa bir aradan sonra kararı açıkladı. Sanık Ahmet C.’ye kız kardeşi Gülten Foçadan’ı kasten öldürmekten önce ağırlaştırılmış müebbet, olayı haksız tahrik altında işlediği için 24 yıl ceza verilirken, mahkemedeki iyi hali ve pişmanlığı nedeniyle cezası 20 yıla indirildi. Eniştesi Sedat Foçadan için ise sanığa, kastan adam öldürmekten müebbet, haksız tahrik altında suçu işlediği için cezası 18 yıla indirilirken, duruşmadaki iyi hal ve pişmanlığı nedeniyle cezası 15 yıla indirildi. Yeğeni Selin Foçadan için ise sanığa, kasten adam öldürmeye teşebbüsten 15 yıl, suçu haksız tahrik altında işlediği için cezası 11 yıl 3 aya indirilirken, iyi hal ve duruşmadaki pişmanlığı nedeniyle cezası 9 yıl 7 ay 15 güne indirildi. Son olarak sanık Ahmet C.’ye ruhsatsız silah bulundurmaktan 10 ay hapis ve 500 lira para cezası verildi. Böylece sanık Ahmet C.’ye toplamda 45 yıl 5 ay hapis cezası ve 500 lira da para cezası verilmiş oldu.