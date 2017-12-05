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05 Aralık 2017 10:13

“Bir avuç kömür için bir ömür verenler” Buca’da anıldı

Yerin metrelerce altında, ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgide bir avuç kömür için bir ömür veren madenciler, Madenciler Gününde Buca’da anıldı.

“Bir avuç kömür için bir ömür verenler” Buca’da anıldı

05 Aralık 2017 10:13

Buca Belediyesi’nin, maden facialarında yaşamını yitiren madencilere ithaf ettiği Madenci Heykeli önünde toplanan Bucalılar bir parça kömür uğruna yitip giden canları kırmızı karanfiller bırakarak yad etti.


Toprağın binlerce metre altında evine bir lokma ekmek götürebilmek uğruna yıllardır canını veren maden işçileri, Madenciler Gününde saygıyla anıldı. Buca Belediyesi’nin madenlerde yaşamını yitiren madencilere ithafen Forbes Caddesinde yaptırdığı Madenci Heykeli önünde toplanan Bucalılar, kömür kadar kara ve acı kayıplar için gözlerindeki yaşı tutmakta zorlandı. Anma törenine Buca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Işık, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, Buca Kent Konseyi Başkanı Mürüvet Balcılar, meclis üyeleri, muhtarlar ve Bucalı vatandaşlar katıldı.


Maden facialarının ve devamında yaşanan büyük acıların aktarıldığı video gösteriminin ardından konuşan Buca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Işık, bir lokma ekmek için çok zor şartlarda, gün ışığına hasret üretim yapmaya çalışan maden işçilerinin sosyal ve yaşamsal standartlarının iyileştirilmesi için acilen çalışması yapılması gerektiğini vurguladı.


Törenin ardından tüm katılımcılar maden facialarında yaşamını yitirenler anısına Madenci Heykeline kırmızı karanfiller bıraktı.




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