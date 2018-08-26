‘Bir Çocuk Bin Gülüş’ 15 bin çocuğa ulaştı

Bağışçıların destekleri sayesinde, sadece bayramda 400 çocuğun daha yüzü güldü.

Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü bünyesinde hayata geçirilen ‘Bir Çocuk Bin Gülüş’ projesi çığ gibi büyüyor. İlk etapta Karşıyaka’daki ihtiyaç sahibi çocuklar ve hayırseverler arasında köprü olan proje, giderek çoğalan gönüllü ordusu sayesinde Türkiye’yi sardı. İzmir’in farklı ilçeleri ile Giresun, Van, Diyarbakır, Ağrı, Muş, Şırnak, Batman, Konya, Kars, Gaziantep, Uşak, Bitlis ve Şanlıurfa gibi 40’a yakın kentteki çocuklara yardım eli uzatıldı.

Bayramda da yüzleri güldü

Projenin başladığı 7 aylık süreçte; destekçi firmalar ve hayırseverlerin bağışlarıyla; ayakkabı, bot, kazak, mont, kitap, battaniye, erzak paketi ve kırtasiye seti gibi eşya ve malzemeler temin edilerek yerlerine ulaştırıldı. Okulların yanı sıra çeşitli kütüphane ve hastanelere de ihtiyaç malzemeleri gönderildi. Örnek uygulama sayesinde, bugüne kadar 15 bin çocuğun eksikleri tamamlandı. Sadece bayram boyunca 400 çocuğa ve aileye giyim, bayram erzak paketi, oyuncak, ayakkabı ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı. Projeye katkı sağlamak isteyenlerin 0232 364 14 28 numaralı telefondan detaylı bilgi alabileceği belirtildi.

Küçük dokunuşlar, büyük mutluluklar

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Göreve geldiğimiz günden bu yana hemşehrilerimizin destekleriyle önemli sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor, Türkiye’nin dört bir yanına yardım eli uzatıyoruz. ‘Bir Çocuk Bin Gülüş Projesi’ de küçük dokunuşlarla büyük mutluluklar oluşturmayı amaçladığımız bu örnek uygulamalardan bir tanesi oldu. Bir çocuğumuzun binlerce kez gülmesi bizim hedefimiz. Hiçbir ayrım yapmadan çocuklarımız için var gücümüzle çalışıyor, bağışçılarımızla birlikte onların ihtiyaçlarını karşılayarak gülücüklerine tanık oluyoruz” dedi.